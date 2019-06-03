  • $5,846
  • 6,532
  • 246.463
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
03 Haziran 2019 Pazartesi 08:21 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 08:22

Sahibi olduğu projeye onay verdi

Sahibi olduğu projeye onay verdi

Beylikdüzü’nde yeşil alanı inşaatına katan İmamoğlu, başkan olarak projesini geçirdi.

Beykonakları isimli projeye yeşil alanı dâhil ettiği için “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun, aynı yöntemle 4 dönümlük yeşil alanı kendi projesine dâhil ettiği ortaya çıktı. Müteahhit olarak ilçede inşaatlar yapan İmamoğlu İnşaat sahibi Ekrem İmamoğlu, Yakuplu’daki 10 dönümlük bir arsanın sahipleriyle kat karşılığı anlaştı. İmamoğlu, alışveriş merkezi olarak kazma vurduğu arsanın bitişiğindeki kamuya ait 4 dönümlük yeşil alanı projeye dahil ettikten sonra Beylikdüzü Belediyesi’nin kapısını çaldı. Kendi inşaatına kendisinden izin istedi. İmamoğlu bu araziyi, “Sağlık ocağı yapacağım” diyerek projesine dahil etti. Şimdi iki arazide hummalı bir inşaat çalışması yükseliyor. İnşaatın çevresinde de “İmamoğlu varsa çözüm var” yazıları dikkat çekiyor. İmamoğlu İnşaat sahibi Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile masaya oturdu ve bir protokol imzalamak için el sıkıştı. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Olur” demesiyle park fonksiyonundaki arazinin tamamını da çevirerek AVM projesine başladı. 

Yakuplu’da kat karşılığı  anlaştığı proje bitişindeki 4 dönümlük yeşil alanı, kendi projesine değer katmak için yakın zamanda nitelikli bir park alanına dönüştürecek olan İmamoğlu’nun, devasa büyüklükteki yeşil alanın bir kısmına da projeye endeksli düzenlemeler düşündüğü ifade ediliyor. 

YEŞİL ALANI PAZARLADI

İmamoğlu İnşaat'ın yaptırdığı proje devam ederken, yan tarafındaki yerlerde ise yıkım yapıldığı görülüyor. İmamoğlu’nun, AVM olarak düşündüğü projeyi uzun zamandır yavaşlattığı, daha cazip hale getirmek için sağlık sektörünün önde gelen isimleriyle görüştüğünü arsa sahiplerine söylediği öğrenildi. İmamoğlu sektör temsilcilerine de, “Burada hastane yaparsanız, bitişikteki 4 dönüm yeşil alandan da istifade edersiniz” dedi.

<p>Meddah, Karagöz, Ortaoyunu gibi geleneksel eğlenceler Teravih Namazı sonrası halkı neşelendiren e

Eskiden Bir Başkaydı Ramazan Eğlenceleri | #Ramazanözel Bölüm 6

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Honduras'ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Kadın vali, Karakeçili yörükleriyle 16 kilometre yürüdü

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.