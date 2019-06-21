'S-400 işi bitti, F-35 yoksa dünyanın sonu değil'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de görev yapan uluslararası medya mensuplarıyla Dolmabahçe Sarayı’nda kahvaltıda bir araya gelerek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu: “S-400 işi bitti, önümüzdeki ayın ilk 15’inde teslimatlar başlayacak. Nerelere yerleştirileceği TSK tarafından belirlendi” diyen Başkan Erdoğan şöyle devam etti:

MAHKEMEYE BAŞVURURUZ

“ABD ile F-35 anlaşmazlığında uluslararası mahkemelere başvururuz. F-35’ler olmadığı zaman dünyanın sonu değil. Türkiye dünyanın değişik ülkelerinden bu tür savaş uçaklarını temin edebilir. Kaldı ki biz kendimiz savaş uçağı üretme noktasındayız. Biz kendi kendimize yeter hale geleceğiz.”

YAPTIRIMA İHTİMAL VERMEM

"Türkiye’ye yönelik yaptırım tehdidi konusunda Trump’la Japonya’daki G20 zirvesinde görüşeceğim. Türkiye için böyle bir yaptırımı siz uygun buluyor musunuz diyeceğim, inanıyorum ki ‘bulmuyorum’ diyecek. O zaman da madem dostuz, stratejik ortağız, ‘sizden gereğini rica ediyorum’ diyeceğim. Olmadı, bizim de kendimize has karşı yaptırımlarımız olacaktır, biz bunlara evet demeyiz. ABD Patriot için teklifi yaptı ama Rusya’nın yaptığıyla mukayese edilemeyecek kadar ağırdı. Şimdi Amerika bize Patriotları vermeyecek, ben kendi savunmamı halletmeyecek miyim?

NATO’DAN ÇIKARAMAZ

NATO ve yaptırımlar konusunda ABD’nin herhangi bir NATO ülkesi üyeyi çıkarma yetkisi yok.

Erdoğan, Türkiye’de görev yapan uluslararası medya mensuplarıyla Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya geldi.

Yolsuzluk varsa yargıya taşırsın

İBB’DE İSRAF İDDİALARI: İmamoğlu’nun söylediklerinin çoğu yalan. İsrafın olduğu bir İstanbul belediyesinde geldiğimiz noktaya kesinlikle gelinemezdi. Bunların hiçbirini kendisinin ispat etme gücü imkanı yok. Zerre kadar dürüstlüğü varsa eğer israf yolsuzluk varsa, bir kere grevi kötüye kullanmak başlığı altında belediye başkanlarının üstünde Demokles’in kılıcı vardır. Bizim belediyecilik anlayışımızda ne yolsuzluk ne israf olamaz. Varsa yolsuzluk bunu yargıya taşısın.

Faiz konusunda Trump ile düşüncelerimiz örtüşüyor

“Benim tezim şudur, enflasyonla faiz doğru orantılıdır. Faizi aşağı çekerseniz enflasyon düşer, yükseltirseniz yükselir. Faiz konusunda Trump’la düşüncelerimiz örtüşüyor. O da düşük faiz diyor. En son Fed’i eleştirdi zannediyorum 10’undaydı ve 'Fed bize zarar veriyor' dedi. Ben de benzer düşüncedeyim. Faiz bize zarar veriyor. Benim düşüncem bu ama düşüncemi en yakınındaki arkadaşlarımın birçoğu paylaşmıyor. Ama tartışa tartışa bu işi çözeceğimize inanıyorum.”

Anketlerin hepsi manipülasyonlu

İBB SEÇİMİ: “Seçim anketlerinde manipülasyon var. Sipariş üzerine yapılıyor. Asıl anket pazar günü yapılacak. 31 Mart’ta yapılan seçimlerde İstanbul’da AK Parti 39 belediyenin 25’ini almıştır. Meclis’in kahir ekseriyetini kazanmıştır, komisyonların tamamı AK Parti’dedir. Çıkacak netice bizim zaten kabulümüz olacaktır.”

Medyaya göre kabine değişmez

KABİNE REVİZYONU: “Medyadan gelen taleplerle kabine değiştirmeyiz. 25 kişilik kabineyi zaten 15’e indirdik. Ama herhangi bir değişiklik gerekecekse bunun adımlarını da süratle atarız.”

Demirtaş-Öcalan iktidar mücadelesi

Başkan Erdoğan, sosyal medya ve televizyon ortak yayınında İmralı'dan HDP'ye gönderilen İstanbul seçiminde 'tarafsız kalın' mesajını değerlendirdi: "PKK'nın bir kanadı CHP adayına destek veriyor, bir kanadı üçüncü yol diyor. Öcalan, Demirtaş ve dağın kendisine ihanet ettiği düşüncesinde. Burada bir liderlik mücadelesi var. Öcalan, Demirtaş ve dağa mesaj veriyor."

SEÇİLİRSE BİLE VİTRİN SÜSÜ OLACAK

Bahçelievler’de toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, İBB verilerinin kopyalanmasına sert tepki göstererek, “Dışarıdan 3 kişi getirdiler, bunlar belediye çalışanı değil. Çok da pişkin, ‘bunlar yapılır, ne olacak’ diyor. Belediye verileri teknik bir zorunluluk olarak iki farklı yerde depolanır. Bu bir FETÖ metodudur. Onu da mahkeme engelledi” diyerek şöyle devam etti: “TV programından önce moderatörlerle otelde bir araya gelip soruları alıyor ve hazırlıkları yapıp gece programa çıkıyor. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar."

"CHP adayı her fırsatta Sayıştay raporlarından bahsederek İBB yönetimini itham etmektedir. CHP adayının sicili Sayıştay raporlarıyla tespitli şekilde bozuktur. Siyasi dilde bunun adı çalmaktır, hukuki dilde yolsuzluk, usulsüzlüktür, siz bunu yaptınız. Oteldeki görüşme için birisi 2-3 dakika diyor, diğeri 15 dakika diyor, tespit ettik 45 dakika odaya kapanıp soruları çalmışlar. Valiler Cumhurbaşkanlarının o ildeki temsilcileridir. Valiye hakaret Cumhurbaşkanı’na hakarettir. Kendisine biçilen rolü oynayan CHP adayı sürekli tekliyor ama kimseden ses çıkmıyor. Bu adaya destek çağrısı ya Kandil’den, ya dışarıdan bir yerden geliyor. Belediye meclisinde AK Parti’nin çoğunluğu var. Seçilse bile vitrin süsü olacak."