'S-400 artık bir varoluş meselesi'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Türkiye yol ayrımındadır. Ya bu tehditlere boyun eğeceğiz ya da S-400’leri alıp vatan topraklarına konuşlandıracağız. Bunun başka bir seçeneği kalmamıştır. ABD ister beğensin ister beğenmesin S-400’lerin alınması varoluş mücadelesine dönmüştür” dedi. Bahçeli, seçim öncesi teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın mektubuyla ilgili değerlendirmelerine yönelik eleştirilerle ilgili de “İmralı canisinin mektubundan medet umduğumuzu, bu mektubu aklamaya çalıştığımızı, bu mektuba zımnen göz yumduğumuzu bırakınız iddia etmeyi, akıldan geçirmek, rüyada görmek, hayalini kurmak dahi alçaklıktır, arsızlıktır” diye konuştu.

İstanbul ehline emanet edilmedi

Bahçeli İstanbul seçimleriyle ilgili de “Bize göre İstanbul ehline emanet edilmemiştir. Bunun sonuçlarını da ilerleyen dönem ve yıllarda görmemiz kuvvetle muhtemeldir. Seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ne yapıp yapmadığı kısa sürede belli olacaktır. Şu hususun altını çizmek isterim ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bütün tasarruflarını yakinen takip edeceğiz, gerekli notlarımızı alacağız” dedi.