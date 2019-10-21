'Putin’le görüşerek noktayı koyacağım'

Başkan Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde “Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar” ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019’da konuştu. Forum’un bölgenin ve dünyanın en prestijli platformlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Erdoğan katılacağını belirttiği halde Barış Pınarı Harekâtı’nı gerekçe göstererek katılmayanlara da tepki gösterdi. Erdoğan şunları söyledi: “Barış Pınarı’nı gerekçe göstererek programlarını iptal edenler, bu büyük fırsatı kaçırmışlardır. Bunların demokrasiyi hazmedemediklerini ve teröre destek verdiklerini düşünüyorum. Bu tiplerin teröre karşı olduklarını anlatmalarına gerek yok.” “Hiçbir zaman terör örgütleriyle masaya oturmadık, oturmayız ve oturmayacağız” diyen Erdoğan, “Başkaları oturabilir, onlar da bizi ilgilendirmez. Bu aynı zamanda uluslararası siyasetin, terörle mücadelenin de nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından önemli” ifadelerini kullandı.

PUTİN'LE GÖRÜŞÜP, ADIM ATACAĞIZ

Başkan Erdoğan, bugün gerçekleştireceği Soçi ziyareti için, “Sayın Putin ile Suriye’nin kuzeyindeki süreci ele alacak, ondan sonra da atılması gereken adımları atacağız” dedi.

Barış Pınarı Harekatı başlayınca tüm Batı’nın teröristlerin yanında yer aldığını ve hepsinin birlikte Türkiye’ye saldırdığını belirten Erdoğan şöyle konuştu: “Hani siz terörizme karşıydınız, hani siz teröre karşıydınız, ne zamandan beri siz terörle beraber hareket etmeye başladınız? Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim, yoksa bu terör örgütleri PYD, YPG bunlar NATO’ya üye oldu da bizim mi haberimiz olmadı? Bu nasıl bir iştir? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır” dedi. Erdoğan, sözlerini “Şu ada 120 saatlik bir ara durumu var. Dolayısıyla bu 120 saatin artık büyük bir bölümü sona erdi. Şimdi Soçi seyahatimiz var. Sayın Putin ile süreci ele alacak, ondan sonra da atılması gereken adımları atacağız” diyerek tamamladı.

Erdoğan, TRT World Forum’un ardından Samsun Vezirköprü Meşeli Köyü’nden gelen ilkokul öğrencilerini Beştepe’de kabul etti.

Erdoğan, Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid El Gannuşi ile görüştü.

PERDE ARKASINDAN YÖNETME İŞİ BİTTİ

Erdoğan, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine dünyanın sessiz kaldığını belirterek, “Batı buna nasıl baktı, nasıl takip etti, acaba Batı bu işi kovaladı mı? ABD bu işi kovaladı mı? Ama bunların tek çıkışı nedir biliyor musunuz? ‘Bizim dolarlarımız var, dolayısıyla biz dolarlarımızla bu işi hallederiz.’ Her zaman yaptıkları bu değil mi? Ben inanıyorum ki karanlıkta göz kırpılarak perde arkasından toplumları yönetme devri kapanmıştır.”

MÜLTECİ YÜKÜNÜ BİZE BIRAKTILAR

Erdoğan, terör ve sığınmacı sorununun çözüm yolunun, duvarları yükseltmekten, tel örgüler tahkim etmekten geçmediğini dile getirerek, “Çözüm, herkesin kendini, güvenlik ve refah içinde yaşadığı sınırlarının içine hapsetmesinden de geçmiyor. Bu büyük sıkıntının yükünü sadece mağdurların ve şartlarını zorlayarak onlara gönüllerini açanların sırtına yüklemeye kalkmak adaletsizliktir, haksızlıktır” dedi.