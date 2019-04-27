Pakistan, İsmail Kahraman ve Recep Akdağ'ı Devlet Nişanıyla onurlandırdı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğince başkentte bir otelde düzenlenen devlet nişanı takdim töreninde, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Kahraman'a Pakistan'da sivillere verilen en yüksek ödül olan "Hilal-i Pakistan", Akdağ'a ise "Hilal-i İmtiyaz" nişanını takdim etti.

Çok sayıda davetlinin katıldığı programın ev sahibi Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, yaptığı konuşmada, Pakistan Devlet Nişanı takdim edilen Kahraman ve Akdağ'ın, Pakistan-Türkiye ilişkilerinin güçlenmesinde önemli rolleri olduğunu söyledi.

"Pakistan-Türkiye ilişkisi, Kahraman ve Akdağ gibi öne çıkan isimlerle beslendiği için çok şanslı." diyen Gazi, Kahraman ve Akdağ'a ilgi, nezaket ve rehberlikleri için teşekkür etti.

Gazi, Kahraman ile her görüşmelerinde Türk liderliğinin görüş, olgunluk ve bilgeliğine daha da inandığını söyledi. Büyükelçi Gazi, Akdağ'ın ise Sağlık Bakanı olduğu dönemde, Pakistan sağlık sektörünün geliştirilmesi ve canlandırılması konusunda öne çıkan desteğinden bahsetti.

Gazi, "Her türlü karşılıklı ilişkide, Pakistan-Türkiye ilişkilerinin bizden önceki kuşakların üstün çabaları ile beslendiğine daha da inandım. Bundan sonra bu ilişkiyi daha da geliştirmek ve bu kutsal güveni gençlerimize aktarmak görevimiz." diye konuştu.

Akdağ da "Pakistan devlet nişanı almak benim için hayatımın en mutluluk verici hadiselerinden biri oldu." dedi.

Türk ve Pakistan milletlerinin birbirine çok yakın olduğunu kaydeden Akdağ, "Türk milleti ile Pakistan milleti arasındaki kadim dostluk inşallah kıyamete kadar devam edecektir. Her iki milletin fertleri olarak kaplerimiz birbirine çok yakın." ifadelerini kullandı.

Akdağ, sağlık hizmeti verirken Pakistan halkını Türk halkından ayırmadığını ifade ederek, 1938'de Mustafa Kemal Atatürk vefat ettiğinde Cambridge'deki Pakistanlı Müslüman Öğrenciler Birliği'nin taziye mesajına cevaben o günkü Büyükelçi Fethi Okyar'ın ilk defa resmi bir evrakta Pakistan ismini kullandığını anımsattı.

Kahraman da aldığı nişan dolayısıyla Pakistan yönetimine teşekkür ederek, "Pakistan ile Türkiye arasında bir kardeşlik var. Devletlerin menfaatleri, milletlerin dostlukları vardır diye genel bir kaide olarak kabul edilir. Bu, Pakistan-Türkiye arasında istisnadır. Hem dostluğumuz var hem menfaatimiz bir. " diye konuştu.

Pakistan ve Türkiye'nin hem dost hem kardeş olduğunu vurgulayan Kahraman, uluslararası alanda da iki ülkenin birlikte hareket ettiğini söyledi.

Öte yandan, "Keşmir bizim Kıbrıs, Karabağ gibi bir kanayan yaradır." diyen Kahraman, BM'nin referandum yapılmasına dair kararı olmasına rağmen 1948'den beri bu yola gidilemediğine dikkati çekti.

AA