'Ortaklar arasında yaptırım olmaz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28-29 Haziran’da Osaka’da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak için Japonya’ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda konuştu. Amerika ile yaşanan S-400 gerginliğine ilişkin bir soruya “Türkiye bir NATO ülkesidir, ABD de NATO ülkesidir. NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa bilemiyorum. Bu güne kadar Trump ile yaptığım görüşmelerde bu izlenimleri almadım. Seyahatimizde de Trump ile görüşmemizde bu konuyu tekrar ele alma fırsatımız olacak” yanıtını verdi. Suriye’nin İdlib bölgesindeki Esad rejiminin ateşkes ihlallerini ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile konuşacağını söyleyen Erdoğan, “İdlib’te Rejim acımasız davranıyor. Orada 12 gözlem kulemiz var, zaman zaman tacize uğruyor. Gereken cevabı en güzel şekilde verdik” deiye konuştu.

Münbiç sözü tutulmalı

Mümbiç'le ilgili verilen sözlerin tutulması gerektiğini belirten Erdoğan, mülteciler konusunu da G-20’de gündeme taşıyacaklarını söyledi. Erdoğan’a Japonya ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

‘Doğu Akdeniz prensibimiz kazan kazan’

Doğu Akdeniz’deki sondaj krizine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Denizlerden çıkabilecek nema neyse Kıbrıs’ta yaşayanların eşit hakkı vardır. ‘Bunu Güney Kıbrıs’ın kontrolünde yapacağız’ derseniz biz buna ‘evet’ diyemeyiz. Eşit miktarda dağıtmasını, paylaşmasını biliriz. Karşı taraftakiler de bize aynı adaletle davranması lazım” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na yanıt: Akşam yat sabah kalk referandum yapılmaz

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında parlamenter sisteme dönüş çağrısı yapmıştı. Gazetecilerin hatırlatması üzerine konuya değinen Erdoğan, “Kendi söylüyor kendi dinliyor. Millet kararını verdi, bu iş bitmiştir. Aksamalar varsa bunlar giderilerek devam ederiz. Akşam yat sabah kalk bir referandum, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Parlamenter sistemde çok bedeller ödedik, aynı bedelleri ödemek istemiyoruz” diye konuştu.

‘Olay bu kadar basit’

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’a bir akademisyenin yaptığı ziyareti muhalefetin siyasi rant olarak yorumlamasıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Kurumların hangi şartlarla çalışacağı yasalarla belli. Adalet Bakanlığı bununla ilgili müracaat üzere adımını atmıştır. Olay bu kadar basittir” dedi. Osman Öcalan’ın TRT’ye röportaj vermesi konusunda da “Kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. TRT’deki arkadaşlarımın hassasiyetle adım attıklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Kyoto’da Ara Güler sergisi

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından, sanatçının eserlerini dünyanın önemli kentlerine taşımak için gerçekleştirilen “Ara Güler Fotoğraf Sergisi”, Londra ve Paris’in ardından Japonya’nın Kyoto kentinde sanatseverlerle buluşacak. Kyoto’nun 800 yıllık tarihi mekanı Tofuku-ji Tapınağı’ndaki serginin açılışını 30 Haziran’da Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Sergi 10 Temmuz’a kadar açık kalacak.

Japonya ve Çin’le resmi temaslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 Zirvesi’nin ardından 30 Haziran-2 Temmuz’da Japonya’ya resmi ziyarette bulunacak. 2 Temmuz’da da Çin Halk Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek.

Japonya’da Erdoğan’a övgü

Japonya’nın Osaka şehrinde zirve için hazırlıklar kapsamında çıkarılan özel “G-20” gazetesinde liderlere yer verildi. Liderler arasında yer alan Başkan Erdoğan da tanıtıldı. Gazetede, 15 Temmuz’da FETÖ’nün darbe girişimini başarıyla bertaraf ettiği yazıyor.