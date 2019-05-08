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  3. 'Öcalan'ın mesajı SDG ilişkisinin itirafı'

'Öcalan'ın mesajı SDG ilişkisinin itirafı'

'Öcalan'ın mesajı SDG ilişkisinin itirafı'

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan bir değerlendirme geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Yeni bir çözüm süreci yok. Öcalan’ın açıklamasına bakıp bu yorumu yapanlar yanılır. SDG’ye bakışımızda en ufak bir değişiklik yok. Öcalan, SDG’ye doğrudan mesaj verdi. Benim dikkatimi ilk aşamada bu çekti. Bizim 'YPG ve SDG, PKK’nın uzantısıdır' söylemimizi teyit ediyor” ifadelerini kullandı. 

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