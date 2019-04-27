'Nursultan'dan Washington'a Golan tepkisi

Türkiye, Rusya ve İran, Kazakistan’ın başkenti Nursultan’daki 12. garantörler toplantısının 2. gününde nihai bildiri üzerinde uzlaşmak için ikili ve üçlü toplantılar düzenledi. Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhtar Tleuberdi, Türkiye, Rusya, İran, rejim ve muhalefet heyetinin bir araya geldiği ana oturumda kapanış bildirisini okudu.

Şiddetle reddediyoruz

Bildiride tarafların Suriye’nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine bağlılıkları vurgulanarak, bu ilkelere evrensel olarak saygı duyulması gerektiği, kim tarafından, ne tür eylemlerle olduğu fark etmeksizin bu ilkelerin baltalanmaması gerektiğinin altı çizilerek şöyle denildi: “Bu bağlamda (Garantör ülkeler) ABD yönetiminin işgal altında bulunan Golan Tepeleri’nde İsrail’in işgalini tanıyarak, uluslararası hukuku, BMGK’nın 497 sayılı kararını vahim biçimde ihlal eden ve Ortadoğu’da barış ve güvenliği tehdit eden kararını şiddetle kınadı.”

İdlib’de devriyeler sürecek

Nihai bildiride, ülkede DEAŞ, Nusra Cephesi, Heyet Tahrir Şam ve BMGK’nin terör listesindeki kişilerle mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi. Soçi mutabakatının tümüyle uygulanması gerektiğinde mutabık kalındı ve koordineli devriyelere ile Türkiye-Rusya-İran Ortak Koordinasyon Merkezi’nin görevine atıfta bulundu. Sonuç bildirisinde ayrıca Suriye ihtilafına askeri çözüm bulunamayacağına dikkat çekilerek, BM gözetimindeki siyasi geçiş sürecine bağlılığa vurgu yapıldı. Suriye’deki halka ön şart olmadan insani yardım ulaştırılması gerektiğine işaret eden bildiride, uluslararası camiaya, özellikle de BM’ye Suriye’ye yardımları artırma çağrısı yapıldı.

Macron’un 24 Nisan skandalını unutmayacağız

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Fransa’nın 24 Nisan kararına tepki gösterdi: “Ermeni sözcüsünün kullandığı kelimeler devlet üslubu olmadığını gösteriyor. Ermenistan arşivlerinin sadece Ermeni iddialarını destekleyen kısmı açık. Fransa attığı adımın vahametinin farkında değil. Fransa’nın bir asır önce Ermenilerin silahlandırılıp Türklerin katledilmesinde sorumluluğu var. Ermeniler üzerinden gündem oluşturma peşindeler. Macron’un 24 Nisan’ı anma günü ilan etmesini unutmayacağız.” Aksoy açıklamasında ABD’nin terör örgütü YPG konusunda somut adımlar atması konusunda uyarıda bulundu: “ABD yönetiminin yeniden tehdit diline başvurduğunu görüyoruz, dayatmalarla sonuca ulaşılamaz. Güvenli bölgeden beklentimiz net. Türkiye’nin kontrolünde olmalı, YPG olmamalı ve 20 mil yani 32 km olmalı.”

Muafiyet için ABD ile temas

Aksoy, İran'a uygulanan ambargodan Türkiye'nin muaf olması için Dışişleri Bakanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve bazı kongre üyeleriyle görüşmeler yapıldığını söyledi.

Anayasa Komitesi için istişareler Cenevre’de yapılacak

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile üçlü görüşmeler yapıldığının aktarıldığı bildiride, Anayasa Komitesi kurma çalışmalarını hızlandırma, bu konudaki gelecek istişare toplantılarını Cenevre’de yapma kararı alındığı belirtildi. Bildiride ayrıca tarafların Astana formatına yeni gözlemci ülkeler eklemeyi de değerlendirdiği ve Suriye’nin komşuları olan Irak ve Lübnan’ın davet edilmesinde mutabık kaldığı kaydedildi.