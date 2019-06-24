'Milli irade bir kez daha tecelli etmiştir'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oylarını Üsküdar’da Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı. Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan, “3300” numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da aynı sandıkta oy kullandı.

BÖYLE OLMAMALIYDI

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Başkan Erdoğan, İstanbul seçiminin bu şekilde yapılmaması gerektiğini belirterek şöyle devam etti: “Ne yazık ki 31 Mart’tan sonra mevcut gelişmeler böyle bir seçimin yapılması, YSK kararıyla yenilenmesi yoluna gidildi. Temennim odur ki, İstanbul’umuza İstanbul’umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum. İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir.”

TEBRİK EDİYORUM

Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde ise sosyal medyadan İstanbul seçimine ilişkin şu açıklamayı yaptı: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul’umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı’nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz.”

Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile oyunu kullandı.

Eyüp Sultan’da dua etti

Başkan Erdoğan önceki gece saatlerinde gittiği Eyüp Sultan’da türbe ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen Başkan Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. Okunan Kur'an-ı Kerim sonrası Erdoğan vatandaşlarla görüştükten sonra buradan ayrıldı.

Yıldırım'a, 31 Mart'ta torunları Ali ve Elif Köylübay ile okula geldiğinin hatırlatılması üzerine, “Bizde 6 torun var. Bugün Ahsen ve Erhan geldi. Onları atlattık" dedi.

Kırgınlık değil, geleceğe odaklanma zamanıdır

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, oyunu Tuzla’da Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokulu’nda kullandı. “Binali başkan” sloganları eşliğinde karşılanan Yıldırım’a, vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Torunları Ahsen Yıldırım ve kucağındaki Erhan Yıldırım ile “1049” nolu sandıkta oy kullanan Yıldırım, çıkışta şu açıklamayı yaptı:

İl Başkanlığında takip etti

“İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var, mutlaka en doğru kararı İstanbullular vermiş olacak. Seçim kampanyası sırasında rakipler arasında da olabilir veya vatandaşlarımızdan kırgınlıklar olabilir. Bugün artık kırgınlıkları bırakmak, geleceğe odaklanma zamanıdır, diye düşünüyorum. Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yaptıysak, haksızlık yaptıysak helallik istiyorum. Seçimlerimiz hayırlı olsun” dedi.

Yıldırım, Anadolu’dan gelerek kampanyada aktif olarak görev alan vatandaşlarla yoğun bir çalışma yürüten parti teşkilatlarına teşekkür etti. Binali Yıldırım, seçimleri AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda izledi.

Eşi ve oğluyla oy kullandı

CHP adayı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Haldun Taner İlkokulu’nda oyunu kullandı. İmamoğlu yaptığı açıklamada “Türkiye’miz adına, İstanbul’umuz adına önemli bir seçim yaşıyoruz. Aynı zamanda Türkiye’nin demokrasi sürecine dair milletçe yaşatılan bu hukuksuz süreci tamir etme günüdür."

Binali Yıldırım’ın “Helalleşelim” sözleri üzerine, İmamoğlu şunları kaydetti: “Elbette helalleşelim, elbette herkes hakkını helal etsin ama bundan sonra da bu hataları yapmayalım.”

Katılımın yüksek olmasını ümit ediyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oyunu Üsküdar’daki Sabri Artam Vakfı İlkokulu'nda eşi ve kızıyla birlikte kullandı. Şentop, çıkışta “Milletimiz de çok tecrübeli seçim konusunda. 31 Mart’taki katılım, Türkiye geneline göre İstanbul’da düşüktü. Az da olsa herhalde Türkiye ortalamasını, 31 Mart’taki ortalamayı bugün aşacaktır diye ümit ediyoruz” dedi.

HDP’li eş başkanlar sandık başında

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı İlkokulu’nda oyunu kullandı. Temelli, “Oyumuzu kullandık. Herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Bakırköy’deki Murat Kölük İlkokulu’nda oyunu kullandı. Buldan, “Halkın iradesi gasp edildiği için sandık başındayım. Bugün sandıkta demokrasi ve barışın kazanacağına inanıyorum” dedi. Terör örgütü PKK’nın İmralı’da tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan, HDP’nin seçimlerde tarafsız kalması gerektiğini istemişti. Ancak HDP’liler sandığa gitti.