'Millet kendini mağdur edenden hesap soracak'

Yavuz şunları söyledi: “Binali Yıldırım ile İstanbul daha bir başka dönüşecek, gelişecek, güzelleşecek. Biz buna inanıyoruz, eminim İstanbul da buna inanıyor. O açıdan 23 Haziran günü, İstanbul’un tekrar emin ellere teslim edildiği gün olacak diye düşünüyoruz. Her iki parti kendi açısından bütün kozlarını devreye sokmaya çalışıyor ama son günlerde şunu fark ettim; millet esas mağdur edilenin kendisi olduğunu çok net hissetmeye, fark etmeye başlamış gibi görünüyor. İstanbul seçmeni bir anlamda iradesini sandığa yansıttı ama sandıktan çıkan irade, o gerçek iradeye uygun düşmedi, yani manipüle edildi, yok sayıldı ya da iç edildi. Millet bunu fark etmiş ve bu sefer sanki kendisini mağdur edenlerden hesap soracak gibi duruyor. "