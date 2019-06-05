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05 Haziran 2019 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 08:00

'Millet kendini mağdur edenden hesap soracak'

'Millet kendini mağdur edenden hesap soracak'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz "İstanbul'da asıl mağdur edi- lenin Binali Bey ve milletin kendisi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Yavuz şunları söyledi: “Binali Yıldırım ile İstanbul daha bir başka dönüşecek, gelişecek, güzelleşecek. Biz buna inanıyoruz, eminim İstanbul da buna inanıyor. O açıdan 23 Haziran günü, İstanbul’un tekrar emin ellere teslim edildiği gün olacak diye düşünüyoruz. Her iki parti kendi açısından bütün kozlarını devreye sokmaya çalışıyor ama son günlerde şunu fark ettim; millet esas mağdur edilenin kendisi olduğunu çok net hissetmeye, fark etmeye başlamış gibi görünüyor. İstanbul seçmeni bir anlamda iradesini sandığa yansıttı ama sandıktan çıkan irade, o gerçek iradeye uygun düşmedi, yani manipüle edildi, yok sayıldı ya da iç edildi. Millet bunu fark etmiş ve bu sefer sanki kendisini mağdur edenlerden hesap soracak gibi duruyor. "

<p>Sadece yaşlandıkça değil gençken de basit işleri yaparken zorlandığımnız olur. Hepsine gülümseyer

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