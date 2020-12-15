MHP Genel Sekreteri İsmail Büyükataman: HDP'ye masum diyen suçuna ortak olur

MHP Genel Sekreteri İsmail Büyükataman, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin HDP’nin kapatılması çağrısının milletten büyük karşılık bulduğunu da söyledi. Büyükataman, aralarında gazeteci, akademisyen ve yazarların olduğu 805 kişinin imzaladığı bildiriye ilişkin ise “Türk milletini yolundan çevirmek isteyen kişi, dernek, oluşum, parti fark etmeksizin ortaya çıkartıp kanun önünde sorulması gereken hesabı mutlaka soracağız” ifadesini kullandı.