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Metin Külünk'ten gönül seferberliği çağrısı

Metin Külünk'ten gönül seferberliği çağrısı

AK Partili eski milletvekili Metin Külünk, 23 Haziran seçimiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Sandıklarda 6-7 göz olması gerektiğini söyleyerek gönül seferberliği çağrısı yapan Külünk, "31 Mart’ta sandık kurulları üzerinden oylarımıza operasyon çekenler, eğer sızabilirlerse, aynı oyunu sahneye koymayacaklar diye düşünmek mümkün mü?" dedi.

TM Dijital Haber Merkezi

AK Partili eski milletvekili Metin Külünk, 23 Haziran’da gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Resmi Twitter hesabı üzerinden bir video paylaşan Külünk, “Haydi! Pazar günü hep birlikte avukatlarımızla, gönüllülerimizle, İstanbul’a sahip çıkma noktasında kendinde sorumluluk hisseden tüm vatandaşlarımızla, sandığa sahip çıkmaya gidiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gönül seferberliği çağrısında bulunan Külünk, “Sandıklarda 6-7 görevlimiz olsun. Neden 6-7 göz olalım? Çünkü 31 Mart’ta sandık kurulları üzerinden oylarımıza operasyon çekenler, eğer sızabilirlerse, aynı oyunu sahneye koymayacaklar diye düşünmek mümkün mü?” diye konuştu.

Kamu görevlilerinin bu noktada muhakkak tedbirlerini almış olacaklarını ifade eden Metin Külünk, “Ancak biz mücadele adamlarıyız. Bütün ihtimalleri gözetmek durumundayız. Olumsuz senaryoya göre tedbir almalıyız.” dedi.

Sandıkların yüzde 10’luk bir kısmında söz konusu kanunsuzlukların 16 bin kez tekrarlandığını hatırlatan Külünk, “Kullanılan oy sayısıyla tutanağa geçen oy sayısının birbirini tutması gerekiyor. Atılan imza sayısıyla zarf sayısı birbirini tutmalıdır. Saat 17’den sonra sandıklarda 5-6 göz olmalıdır.” şeklinde konuştu.

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