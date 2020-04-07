Meral Akşener'in testi negatif çıktı

Akşener, kendisinin de test yaptırdığını ifade etti, “Biz de eşimle çok şükür iyiyiz, her şey yolunda, kimse merak etmesin” dedi. Akşener şöyle konuştu: “Virüs bizim eve de girdi. Evimizde 20 yıldır sigortalı olarak çalışan yardımcım Covid-19 belirtileri göstermesi üzerine hastaneye götürüldü ve yapılan test pozitif çıktı. Biz de yeniden test yaptırdık, sonuçlarımız negatif. Yardımcımın durumu iyi, kendi evinde karantinada. Biz de eşimle çok şükür iyiyiz, her şey yolunda, kimse merak etmesin.”