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02 Aralık 2020 Çarşamba 08:12 | Son Güncelleme:

Menemen'de AK Parti seçime itiraz edecek

Menemen'de AK Parti seçime itiraz edecek
DHA

Gelen son dakika haberine göre Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanması ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından yapılan oylamada 4'üncü turda da sonuç alınamayınca kura çekiminde başkan vekili olarak Deniz Karakurt getirildi. AK Parti'nin, sonuca itiraz edeceği belirtildi.

Gelen son dakika haberine göre Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanması ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından yapılan oylamada 4'üncü turda da sonuç alınamayınca kura çekiminde başkan vekili olarak Deniz Karakurt getirildi. AK Parti'nin, sonuca itiraz edeceği belirtildi. 

DHA'da yer alan haberde Zimmet ve irtikap suçlarından Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisinde yapılan oylamada 4'üncü turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirildi. AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik'in sonuca itiraz edeceği öğrenildi.

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