Mehmet Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'nun danışmanının sözlerine ilk yorum: CHP'de isyan başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım'ın "Mansur Bey'i aday yaptığımız gün Ankara'yı kaybettik" sözünün hatırlatılması üzerine Mehmet Özhaseki, şunları söyledi:

BAŞDANIŞMAN DA, 'YAZIKLAR OLSUN' DEDİ

"Dosyalara baktım, net söylüyorum; Allah kimsenin başına vermesin. Bu kadar kirli ve pis bir işe bulaşan bir adamın insan içine çıkmaması lazım, aday olmayı bırakın. Fakat şimdi cevap verilmiyor, kaçılıyor. Soruların hepsi de boşlukta duruyor. Sonra 'mağduruz' yapmayın ya. İnsanları anlamaz yerine koymayın ya. Bunu gören Başdanışman da, 'Yazıklar olsun' dedi.

Bu kirli ilişkileri yapan adamların insanlara doğru dürüst anlatması lazım. Senedin niye düzenlendiğini anlatması lazım. Hangi hünerinden dolayı 600 bin dolar alıyor, anlatması lazım. Bunu her yerde söylüyoruz.

En sonunda CHP'de de isyan başladı. Orada benim de akrabalarım var, şunu söylüyorlar; 'Biz Atatürk'ün kurduğu partinin devamıyız, içimizde bir tane sosyal demokrat bir arkadaş koyamadık, yazıklar olsun, niye şaibeli birisini koyuyoruz?' diye isyanlarda herkes.

Üzülerek söylüyoruz; keşke olmasaydı. Keşke o arkadaş bunu yaşamamış olsaydı. O arkadaş madem yaşadı bu olayları, çıkıp dürüstçe anlatsaydı."

(DHA)