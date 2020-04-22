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  3. Mehmet Özhaseki'den CHP'li belediyelere bağış eleştirisi! 'Devletle yarışmak mücadeleye zarar verir'

Mehmet Özhaseki'den CHP'li belediyelere bağış eleştirisi! 'Devletle yarışmak mücadeleye zarar verir'

Mehmet Özhaseki'den CHP'li belediyelere bağış eleştirisi! 'Devletle yarışmak mücadeleye zarar verir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yasaya aykırı şekilde bağış toplayan CHP'li belediyeleri eleştirdi.

Özhaseki, “Her belediye başkanı aynı zamanda devletimizin şehirlerimizde kurduğu pandemi kurullarının da üyesidir. Bu kurullarda koordinasyon içerisinde çalışmak yerine devletle yarışmayı tercih etmek verilen mücadeleyi zarara uğratır” değerlendirmesinde bulundu. Özhaseki, sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getiren AK Partili belediyelerin de pek çok uygulamayı devletle birlikte hayata geçirdiğini ifade etti.


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