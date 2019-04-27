Mehmet Metiner: Davutoğlu ne yapmak isityor

“Seçilmiş son Başbakan” sıfatıyla seçim sonrası çıkış yapan Davutoğlu’nun gerçek amacı ne? Parti içinde kalarak partiyi daha güçlü kılmak mı yoksa parti kurduğunda kendine haklı bir zemin oluşturma çabası mı?

Belli ki ikincisi.

Şayet birincisi olsaydı taraftarlarının “manifesto” diye nitelendirdiği çıkışı partisinin liderinden habersiz yapmazdı. Dahası ona rağmen ve ona karşı yapmazdı. Zira önerdiği ana değişiklik, parti liderinin “olmazsa olmaz” önemde gördüğü kökten bir sistemik değişikliktir.

Yöntemi yanlış.

Önerdiği şey, partisinin içinde kalarak partisini daha bir güçlendirmeye matuf olsaydı parti için yeni bir rota çizen ifadeleri önce liderine sunardı. Bu görüşlerinin parti içinde tartışılmasını önerirdi.

Söyledikleri içinde elbette üzerinde konuşulması-tartışılması gereken şeyler yok değil. Elbette her AK Partili'nin partisine yönelik her türlü eleştiri hakkı vardır. Lakin bu uyarı ve eleştirilerin öncelikle yapılacağı yerin partinin yetkili kurulları olduğunu herkesten çok Davutoğlu bilir.

Eski genel başkan ve başbakan olan Davutoğlu bütün bunları en iyi bilen biri olduğu halde niye farklı bir yöntem seçti?

“Seçilmiş son Başbakan” tanımlamasında saklı gerçek niyeti: Parti liderine “başkaldırı”sını sürdürdüğünü ilan etmek! Kamuoyu karşısında tartışmaya açtığı önerilerinin kabule şayan görülmeyeceğini bilerek yaptı bunu. Hesapsız/plansız yapılan bir çıkış değil bu; tam tersine ince hesaplanmış bir senaryonun ilk adımı bu. O yüzden parti aidiyetini ve bilincini tahrip eden bir çıkış yaptı.

Planı şu: