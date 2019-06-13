Meclis fayton zulmünü mercek altına alıyor

Yelda GÖKDAĞ

TBMM, fayton çeken atlar için devreye giriyor. TBMM Hayvan Hakları Komisyonu, hayvanseverlerin tepkilerini toplayan faytonculuk mesleğini, faytonlarda kullanılan atların yaşam ortamı ve çalışma saatlerini yerinde incelemek amacıyla Büyükada, Heybeliada ve Burgazada’ya gidecek. Komisyon üyeleri ticari amaçlı kullanılan atların durumunu yerinde gözlemleyecek ve faytoncularla görüşmeler yapacak.

TARAFLAR TBMM'DE DİNLENDİ

Konuya ilişkin açıklama TBMM Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yel’den geldi. AKŞAM’a özel değerlendirmelerde bulunan Yel, komisyonun dinlemeleri tamamladığını, çalışmaları yerinde gözlem ziyaretlerine ayıracaklarını açıkladı. Yel şunları söyledi: “Bundan sonra Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile Tarım ve Orman Bakanımız ile görüşme gerçekleştireceğiz. 23 Haziran'daki İstanbul seçiminden sonra konuyla ilgili rapor yazımına başlarız."

ADALAR’DA İNCELEME

Yel şunları söyledi: "Gözlemlerde bulunmak üzere ziyaretlerimiz olacak. Özellikle İstanbul Adalar’da faytonlarla ilgili sıkıntılar var. Kamuoyuna da bu sıkıntıların çerçevesi yansımıştı. Biz de Komisyon üyeleri olarak sorunun kaynağı ve alternatiflerin neler olabileceğini kendi gözlerimizle görmek üzere Adalar’a gideceğiz. Ayrıca barınaklara giderek, örnekleri yerinde inceleyeceğiz."