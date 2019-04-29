'Linçte CHP'nin eline kimse su dökemez'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’ta saldırıya uğramasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Sen Çubuk’taki o vatandaşlarım zaten yaralı onları taciz edeceksin. Biz şehit yakınlarının taciz edilmesine karşı çıkıyoruz. Çubuk’ta sana kol kola gezdiklerin saldırdı, başkası saldırmadı. Kıvılcımı yangına çevirme iftira atma, yalanlar üzerinden kampanya bunların işidir” dedi.

Erdoğan şunları söyledi: “Saldırıyı biz açık bir dille kınadık. Biz şehit yakınlarının taciz edilmesine. Bir toplumun terörist gibi gösterilme çabasına karşı durduk. Rüzgar eken fırtına biçer diyerek bırakınız ahlakı, insanlığa sığmayacak sözlerle yaptıklarını biz unutmadık. Tekrar söylüyorum. Biz kimseyi linç etmiyoruz. Yerli ve milli olan her şeye yönelik linç kampanyası söz konusu olduğunda kimse CHP’nin eline su dökemez. Milletimizin değerlerini şehitlerimizi aziz hatırasını savunuyoruz.”

CHP BAŞKA VATANDAŞ BAŞKA

Erdoğan şöyle devam etti: “CHP yönetimi başkadır. CHP’ye oy veren vatandaşlarımız başkadır. Bunu birbirinden ayıralım. İstanbul’da Ankara’da İzmir’de pek çok yerde belediye başkanlıklarını birlikte kazandıklarını ilan edenler bunlar değil mi? 'Sırtımızı YPG’ye dayıyoruz' diyen parti ile seçimlerde ittifak yapan kendileri değilmiş gibi Kuvayi Milliye’den dem vuruyor. Darbe teşebbüslerinin hedefi olan AK Parti’yi suçlamak hezeyandır.”