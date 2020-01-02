Libya'ya asker gönderilmesi TBMM'de kabul edildi

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 184 ret oyuna karşı 325 kabul oyuyla kabul edildi.

Mehmetçik, gayrimeşru silahlı gruplar ve terör örgütlerince Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları engelleyecek. Libya halkına insani yardım ulaştıracak. Ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talep ettiği desteği verecek.

Türk askerinin Libya'daki görevine dair sınır ve kapsam Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Tezkere ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu ülkede bulunması için 1 yıl süreyle izin isteniyor.

(TRT Haber,AA)