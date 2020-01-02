Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9581
  • 6,6602
  • 292.62
  • 115811
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Libya'ya asker gönderilmesi TBMM'de kabul edildi

Libya'ya asker gönderilmesi TBMM'de kabul edildi

Libya'ya asker gönderilmesi TBMM'de kabul edildi

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi onaylandı. Genel Kurul'da 325 "evet", 184 "ret" oyu kullanıldı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 184 ret oyuna karşı 325 kabul oyuyla kabul edildi. 

Mehmetçik, gayrimeşru silahlı gruplar ve terör örgütlerince Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları engelleyecek. Libya halkına insani yardım ulaştıracak. Ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talep ettiği desteği verecek.

Türk askerinin Libya'daki görevine dair sınır ve kapsam Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Tezkere ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu ülkede bulunması için 1 yıl süreyle izin isteniyor.

(TRT Haber,AA)

 

 

 


Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya olay yorum!
Hercai'nin yıldızı Aslı Samat'tan çarpıcı itiraflar!
MasterChef'te ikinci olan Alican'dan canlı yayında şaşırtan açıklama!
Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
100 bin gülle evlilik teklifi
<p>Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece olarak ölçüldü. Ağaçlar, bitkiler kırağı t

Kar Ormanlarının İçinde Yolculuk: Doğu Ekspresi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Bedavaya alınabilecek 22 süperstar

WhatsApp'ta o özellik artık yok!