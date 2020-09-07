Libya ile işbirliği güçlenecek

Başkan Erdoğan’ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ı kabulünden sonra açıklama yapıldı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, “Kabulde, Libya’daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Es-Serrac arasında, Libya halkının barış, emniyet ve refahına katkı yapacak ve ikili ilişkileri güçlendirecek verimli bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye’nin, Libya’nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini belirtmiş, Türkiye’nin önceliğinin Libya’nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunarak bir an önce istikrara kavuşması olduğunu yinelemiştir” denildi.

BÖLGE HUZUR BULACAK



Açıklamada, “Libya’da sağlanacak barış ve huzurun komşu ülkeler ve Avrupa başta olmak üzere tüm bölgenin yararına olduğunu vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanımız, uluslararası toplumun da bu doğrultuda ilkeli bir duruş ortaya koyması gerektiğini dile getirmiştir” ifadelerine yer verildi.

HAKLARIMIZ KORUNACAK



İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında “Görüşmede ayrıca, Türkiye’nin Libya’daki meşru hükümet ile imzaladığı mutabakat muhtıraları çerçevesinde hayata geçirilen iş birliklerini güçlendirecek hususlar ile Türkiye’nin ve Libya’nın Doğu Akdeniz’deki haklarını koruyacak adımlar da değerlendirilmiştir” denildi.

KABİNEDE GÜNDEM AKDENİZ



Bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde Akdeniz’de Yunanistan’la gerilim ve NATO’nun tansiyonu düşürme girişimleri değerlendirilecek.

ERDOĞAN, MICHEL İLE GÖRÜŞTÜ: OBJEKTİF OLUN TAHRİK ETMEYİN



Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yunanistan’ın ve bazı AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ile Ege’de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB’nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Avrupalı siyasetçilerin bölgesel meselelerde tahrik edici söz ve adımlarının çözüme hizmet etmeyeceğini vurguladı. Erdoğan, AB’nin sergileyeceği tutumun uluslararası hukuk ve barış açısından samimiyet testi olacağını belirterek ”Adil, tarafsız ve objektif olun” dedi.

ERDOĞAN, ‘BÖYLE DAHA GÜZELSİN’ SERGİSİNİ GEZDİ



Başkan Erdoğan, 28 Şubat temalı “Böyle Daha Güzelsin” sergisini gezdi. Darphane-i Amire Binası’ndaki sergide 16 sanatçının eseri yer alıyor.