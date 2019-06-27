Kuvvet komutanları hakarete dava açtı

Dilekçelerde, söz konusu açıklamaların düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığına yer verildi. Komutanların açtığı üç ayrı davanın her birinde gazeteci Alan ve Akit TV’den müştereken 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.