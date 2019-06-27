Kuvvet komutanları hakarete dava açtı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Akit TV’deki programda komutanlara yönelik sözleri nedeniyle gazeteci Murat Alan ve kanala manevi tazminat davası açtı.
Dilekçelerde, söz konusu açıklamaların düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığına yer verildi. Komutanların açtığı üç ayrı davanın her birinde gazeteci Alan ve Akit TV’den müştereken 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.