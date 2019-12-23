Kulislerde konuşulan isim ayyuka çıktı! Talat Atilla: Kumpası açıklamanın zamanı geldi

CHP içerisinde derin bir çatlağa sebep olan “Beştepe’deki CHP’li” iddiasının sahibi Talat Atilla, Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Talat Atilla; Sözcü, Hürriyet ve Sözcü gazetelerinde bugün çıkan bazı yazılardan sonra “siyasetçi ve bazı yazarların, kumpasın bir parçası olduğunun ispatlamanın zamanı geldiğini” söyledi.

Atilla, şunları kaydetti:

“Sabırlıyımdır. Bana ve Türkiye’ye kurulan kumpasın belgesini mahkemede açıklayacaktım, ama Sözcü, Hürriyet ve Sabah’ta bugün çıkan yazılardan sonra siyasetçi ve bazı yazarların kumpasın bir parçası olduğunu ispatın zamanı geldi. Türkiye, kimin kumpasçı olduğunu birazdan görecek!”

Talat Atilla’nın bu paylaşımından kısa süre sonra yayımladığı “Türkiye’ye ve bana kurulan kumpasın belgesi” başlıklı yazıdan çarpıcı kısımlar, Atilla’yı harekete geçiren köşe yazılarının satır araları ve bugüne kadar yaşananların detaylarını okumak için tıklayınız…