'Kudüs'ün tarihine saygı duyun'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde konuşma yaptı. Başkan Erdoğan, “Kudüs’te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz. Tüm ülkeleri Birleşmiş Milletler kararlarına, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye davet ediyoruz” dedi. Bölgenin kanayan yarası Filistin meselesinde aktif bir tutum sergilediklerini dile getiren Erdoğan, “İşgal, zulüm ve adaletsizliğin ilistin’in adeta kaderi olmaktan çıkarılması, insanlık onurunun bir gereğidir” ifadelerini kullandı.

KONFERANSIMIZ GENİŞLİYOR

Konferansın yüksek bölgesel bir forumuna dönüştüğünü ifade eden Erdoğan, 27. üye olarak Sri Lanka’nın dahil olmasından ve Laos’un gözlemci olarak katılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Asya’daki sorun alanlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Afganistan’da barışın tesisi ve şiddetin sona ermesi için yürütülen çabalara destek verdiklerini, Arakan Müslümanları için çaba sarf ettiklerini aktardı.

ARABULUCULUK KAPASİTESİ

Erdoğan, Türkiye’nin hâlihazırda BM Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatı içindeki arabuluculuk gruplarının eşbaşkanlıklarını yürüttüğünü anımsatarak, konferans bünyesinde de arabuluculuk kapasitesini geliştirmekte fayda gördüklerini bildirdi. Başkan Erdoğan “Konferansı hep birlikte daha fazla sahiplenmemiz gerekiyor. Finansal destek sağlanmasının yanı sıra güven artırıcı önlemlerin uygulanmasına somut katkı ve aktif katılım, sahiplenmeyi artıracaktır” diye konuştu.

Erdoğan, zirvede İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

Erdoğan, zirve kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Erdoğan Kamboçya Başbakanı Hun Sen'le görüştü.

Bir terör örgütü eliyle terörle mücadele olmaz

Erdoğan, “Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla kan, daha fazla işgal, daha fazla zulümdür. Suriye sahası maalesef bu acı hakikatın ispatı olmuştur” dedi.

Günün dünyasında, düzenin değil düzensizliğin hâkim olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerine karşı yaptığımız sınır ötesi operasyonlarla çok ağır darbeler indirdik” dedi.

ACI TECRÜBELER VAR

Erdoğan, şunları kaydetti: ”35 yıldır terörle mücadele eden, DEAŞ’tan PKK’ya, FETÖ’den El Kaide’ye kadar farklı terör örgütlerinin hedefi haline gelmiş bir ülkeyiz. Bugüne kadar on binlerce vatandaşımızı terör eylemlerinde kurban verdik. Altını çizerek ifade etmek isterim ki bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla kan, daha fazla işgal, daha fazla zulüm ve daha fazla gözyaşıdır. Suriye sahası maalesef bu acı hakikatin ispatı olmuştur.”

Erdoğan, oturum başlamadan önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayaküstü sohbet etti. Görüşme esnasında Erdoğan’ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Nikah törenine katıldı

Tacikistan ziyaretinin ardından yurda dönen Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Bağcılar Belediyesi'ne geçti. Erdoğan, Büşra - Mehmet Özer çiftinin nikah törenine katıldı.

Başkan Erdoğan, Duşanbe'deki zirveden önce Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile bir araya geldi.

Erdoğan, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.