Kovid-19'a karşı işbirliği paneli

OSMAN NURİ CERİT



8 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’da gerçekleştirilecek video konferansın açılış konuşmasını İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun yapacak. İletişim Başkanlığının Türkçe ve İngilizce Youtube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak video konferans, herkesin katılımına açık olacak.

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Seul Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin’in konuşmacı olarak yer alacağı video konferansın moderatörlüğünü SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş yapacak.