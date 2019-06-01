Komünist Başkan Maçoğlu işçilere baskı uyguluyor

Yeniden düzenlendikten sonra Mameki Parkın içerisinde bulunan 3 işletme hem Belediye gelirlerine hem de istihdama katkı sunması amacıyla kiraya verildi. Ancak yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen komünist Başkan Maçoğlu, zabıtalara talimat vererek kayyumun iş yaptırdığı işletme ve ekiplere keyfi uygulamalarla mani olmaya başladı.

ZABITA FETÖ’CÜ ÇIKTI

İşletme sahibinin tüm çabalarına rağmen zabıtlar işyerine giderek müşterileri rahatsız edecek davranışlarda bulununca zorla dışarı çıkartıldı. Olay yerine gelen polisin kimlik tespiti yaptığı 7 zabıta memurundan birisinin FETÖ/PDY kapsamında hakkında yakalama kararı olduğunu tespit ederek gözaltına aldığı öğrenildi.

Yine kayyum döneminde parkın içinde ise hayırseverlerin desteği ile açılan ve geçimlerini sağlamaları amacıyla başta şehit yakını ve engelli vatandaşlara verilen beş büfenin çalışması belediye tarafından engellendi. Belediyenin hukuksuz ve keyfi uygulamalarını eleştiren Vali Sonel “Son zamanlarda adeta huzur şehri olarak anılan Tunceli’de, belediyenin yöreye faydası olan işletmeye destek vermesi yerine bir aydır işletmeye baskı uygulamasının anlaşılır yanı yoktur” dedi.

(STAR)