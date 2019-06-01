  • $5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
01 Haziran 2019 Cumartesi 19:32 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 19:32

Komünist Başkan Maçoğlu işçilere baskı uyguluyor

Komünist Başkan Maçoğlu işçilere baskı uyguluyor

31 Mart yerel seçimlerin ardından belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, dönemin belediye başkanlığını yapan Vali Tuncay Sonel’in yaptırdığı sosyal tesislerdeki işletmelere engel olmak için her türlü zorluğu çıkarıyor.

Yeniden düzenlendikten sonra Mameki Parkın içerisinde bulunan 3 işletme hem Belediye gelirlerine hem de istihdama katkı sunması amacıyla kiraya verildi. Ancak yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen komünist Başkan Maçoğlu, zabıtalara talimat vererek kayyumun iş yaptırdığı işletme ve ekiplere keyfi uygulamalarla mani olmaya başladı. 

ZABITA FETÖ’CÜ ÇIKTI 

İşletme sahibinin tüm çabalarına rağmen zabıtlar işyerine giderek müşterileri rahatsız edecek davranışlarda bulununca zorla dışarı çıkartıldı. Olay yerine gelen polisin kimlik tespiti yaptığı 7 zabıta memurundan birisinin FETÖ/PDY kapsamında hakkında yakalama kararı olduğunu tespit ederek gözaltına aldığı öğrenildi. 

Yine kayyum döneminde parkın içinde ise hayırseverlerin desteği ile açılan ve geçimlerini sağlamaları amacıyla başta şehit yakını ve engelli vatandaşlara verilen beş büfenin çalışması belediye tarafından engellendi. Belediyenin hukuksuz ve keyfi uygulamalarını eleştiren Vali Sonel “Son zamanlarda adeta huzur şehri olarak anılan Tunceli’de, belediyenin yöreye faydası olan işletmeye destek vermesi yerine bir aydır işletmeye baskı uygulamasının anlaşılır yanı yoktur” dedi. 

 (STAR)

<p>Peki ömür uzuyor da bunun kalitesi nasıl olacak? En sağlıklı şekilde, elden ayaktan düşmeden bu ö

Bir Ömrü Nasıl Kaliteli Yaşarız? | #SağlıklıRamazalar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin milli 'teknolojik katır'ı 'BOĞAÇ'

Hülya Avşar'ın büyük gururu! 10 bin öğrenci yetiştirdik

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.