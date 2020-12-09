Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına bu yorumu yaptı: Partisi ve ülke için isabetli olur
Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olabileceği yönündeki açıklaması için, “Bu bizim derdimiz değil. Aday olacaksa da partisi için de ülkemiz için de isabetli olur” dedi.
Azerbaycan ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık açıklamalarını değerlendirdi. Erdoğan, “Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur” ifadelerini kullandı.
BİZİM DERDİMİZ DEĞİL
Başkan Erdoğan, bir gazetecinin, “Günlerdir kamuoyunda CHP’deki taciz ve tecavüz skandalları konuşuluyor ama CHP yönetiminden bu çerçevede bir yanıt gelmedi ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık açıklaması geldi. Bu açıklama gündem değiştirmeye yönelik midir? Şayet aday olursa Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin değerlendirmeniz nedir” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir adım atacağı konusu bizim derdimiz değil. Bu onun kendi derdidir. Yapmış olduğu açıklama da verdiği cevap da zaten çok sulandırılmış bir cevaptır. Eğer aday olacaksa gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa bu partisi için de ülkemiz için de isabetli olur.”
DEMİRTAŞ’A FIRSAT OLMAZ
Erdoğan, HDP’li Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması yönündeki söylemlere ilişkin, “Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil ama Selahattin Demirtaş gibi teröristin, varsa, sözde hakkını koruyacak değiliz. İnanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan tanımaz. Böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz” dedi.
BAKÜ SOKAKLARI HAZIR
Ermenistan’ın işgali altında kalan toprakların kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek tören için Bakü adeta süslendi. Caddelerde resmi geçit hazırlıkları yapıldı.ERDOĞAN ONURUNA YEMEK
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan onuruna akşam yemeği verdi.
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