Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına bu yorumu yaptı: Partisi ve ülke için isabetli olur

Azerbaycan ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık açıklamalarını değerlendirdi. Erdoğan, “Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur” ifadelerini kullandı.

BİZİM DERDİMİZ DEĞİL



Başkan Erdoğan, bir gazetecinin, “Günlerdir kamuoyunda CHP’deki taciz ve tecavüz skandalları konuşuluyor ama CHP yönetiminden bu çerçevede bir yanıt gelmedi ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık açıklaması geldi. Bu açıklama gündem değiştirmeye yönelik midir? Şayet aday olursa Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin değerlendirmeniz nedir” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir adım atacağı konusu bizim derdimiz değil. Bu onun kendi derdidir. Yapmış olduğu açıklama da verdiği cevap da zaten çok sulandırılmış bir cevaptır. Eğer aday olacaksa gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa bu partisi için de ülkemiz için de isabetli olur.”

DEMİRTAŞ’A FIRSAT OLMAZ



Erdoğan, HDP’li Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması yönündeki söylemlere ilişkin, “Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil ama Selahattin Demirtaş gibi teröristin, varsa, sözde hakkını koruyacak değiliz. İnanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan tanımaz. Böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz” dedi.

BAKÜ SOKAKLARI HAZIR



Ermenistan’ın işgali altında kalan toprakların kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek tören için Bakü adeta süslendi. Caddelerde resmi geçit hazırlıkları yapıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan onuruna akşam yemeği verdi.

SEVİNCE ORTAK OLACAĞIZ



Türkiye olarak ilk günden itibaren Azerbaycan’ın haklı mücadelesine ellerindeki tüm imkanlarla destek verdiklerini dile getiren Erdoğan, “Azerbaycan halkının haklı sevincine birlikte ortak olacağız. Ziyaretim sırasında gerçekleştireceğimiz görüşmelerde önümüzdeki süreçte atılacak adımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunacağız” dedi.

ABD İLE FARKLI BİR SÜREÇ BAŞLAR



Akdeniz krizi ve Batı ile ilişkilerle ilgili soruları yanıtlayan Erdoğan, Yunanistan için “Sürekli masadan kaçanlar bunlar. Hiçbir zaman bunlar masada durmadılar” ifadelerini kullandı. AB ve ABD’deki Türkiye’ye yaptırım tartışmalarıyla ilgili de Erdoğan, “Sayın Biden görevi bir üstlensin bazı şeyleri konuşacağız. Uluslar arasında özellikle hele hele siyasette çatışma olmaz, diplomaside bir yol bulunur. Sizin ülkenizden birileri oralara negatif bazı şeyler sufle edebilir o önemli değil, onlar siyasetin acemileridir zaten ama biz Amerika’yla bu süreci çok daha farklı bir şekilde işleteceğimize inanıyorum” dedi.