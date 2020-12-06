Kılıçdaroğlu partisindeki tacizciler için tek kelime etmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kadın kolları tarafından düzenlenen ‘Yaşamhak Projesi’ tanıtım törenine katıldı. Partisinin Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı’nın tutuklanarak cezaevine gönderildiği cinsel saldırı olayı ve parti kurullarına iletildiği halde üzeri örtülen taciz skandallarıyla ilgili tek kelime etmeyen Kılıçdaroğlu konuşmasında kadınlara vaatler sundu, siyasette kadının rolünün pekişmesi gerektiğini söyledi.

HAKLARI SAVUNUYORMUŞ

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben sizin haklarınızı savunuyorum. Ama siz de kendi hakkınızı savunun. Projenin adı ne? Yaşamhak. Hakkınızdan söz edeceksiniz, elinizden alınan hakların iadesini isteyeceksiniz. Türkiye coğrafyasında nerede bir kadın şiddete uğruyorsa nerede kadın yardım istiyorsa kendisine derhal hem hukuki destek verilecek hem de psikolojik destek verilecek. hep birlikte kadın, erkek hep birlikte kadına yönelik şiddet konusunda duyarlılığımızı korumalıyız, mücadele etmeliyiz. Zaten bu konuda bütün davalar CHP hukuk birimleri ve kadın kolları tarafından izlenmektedir.”