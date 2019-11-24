Kılavuzu karga olanı Kemal bey neden doğruladı?

“Genel başkanlık için Külliye’ye giden CHP’li” iddiasını ortaya atan Sözcü yazarı Rahmi Turan, bu kişinin Muharrem İnce olduğunu, bilginin kaynağının da, daha önce “Abdullah Gül’e suikast” yalan haberi nedeniyle Milliyet’ten kovulan Talat Atilla olduğunu söyledi.

Bir başka Sözcü yazarı Uğur Dündar da, iddianın kendisine de geldiğini ama güvenmediği için yazmadığını belirterek, “Haberin yaratacağı etki CHP’yi dizayn etmek olur. Saray’ın da böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Saray’ın açıklamasına itibar etmek lazım” dedi.

TURAN 4 GÜN SONRA KONUŞTU

İddianın sahibi Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret eden CHP’linin Muharrem İnce olduğunu öne sürdü.

İNCE: CHP’DE BİR ÇETENİN İDDİASI

İnce ise sosyal medyadan çok sert tepki göstererek, “Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun genel merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim’de kendimi yakarım. Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve kaynağım dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız. Siyaseten bu operasyonun parçası olan ve Cumhurbaşkanlığı seçim akşamından bu yana şahsıma yönelik kampanya yürütenlerle de hesaplaşmamız kamuoyunun huzurunda devam edecektir” dedi.

KAYNAK: KEMAL BEY DOĞRULADI

Turan, bunun üzerine “Beştepe’ye giden CHP’li” iddiasının kaynağını açıkladı. Turan, kaynağının Talat Atilla olduğunu söyledi. En son “Abdullah Gül’ün aracının bozularak zehirlenmeye çalışıldığı” iddiası doğru çıkmayınca Milliyet gazetesinden kovulan Atilla, önce Rahmi Turan’ın kaynağı olmadığını iddia ederek, twitter’dan “Rahmi Turan’ın yazısını benimle irtibatlayanları, hepsini mahkemeye vereceğim. Çok çirkin” diye mesaj paylaştı, ancak Turan gerçeği açıklayınca, Turan’ı korumak için böyle yaptığını öne sürdü ve daha ciddi bir iddia ortaya attı: “Bu haberi CHP lideri Kılıçdaroğlu’na da bir şekilde ‘Bu haber doğru mu’ diye doğrulattım.”

Kaynağının da “Bir CHP’li” olduğunu belirten Talat Atilla, “Ya Kemal Bey, ya da kendisinin konuşmasını beklerim” dedi.

Talat Atilla, haberi kendisiyle yakın olan Rahmi Turan ve Uğur Dündar’la paylaştığını, Dündar’ın yazmayacağını söylemesi üzerine haberi yazmasını Turan’dan istediğini, “yazarım” cevabını alınca da bilgileri gönderdiğini anlattı.

‘KUMPAS’ DEDİ, ÜSTÜNE ALINMADI, İSİM DE VERMEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de yapılan CHP’li Belediye Başkanları Çalıştayı’nın son gününde, partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ardından yaptığı açıklamada, Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın ortaya attığı ve iftira olduğu ortaya çıkan iddialara sarılmaya devam etti.

Turan’ın yazısıyla ilgili özür dilemesine değinmeyen Kılıçdaroğlu, “CHP örgütlerine yönelik ciddi kumpaslar var. CHP’yi nasıl geriletiriz diye kumpaslar kuruluyor. Erdoğan geldi İzmir’e bir sürü laflar etti. Ben Cumhurbaşkanlığını ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun diyor bana. Erdoğan’la her yerde her ortamda tartışmaya hazırım. İstediğin televizyona gelmeye hazırım. Kumpaslara izin vermeyeceğiz” dedi.

UĞUR DÜNDAR: SARAY’IN BUNA İHTİYACI YOK

Sözcü yazarı Uğur Dündar, iddianın kendisine de geldiğini, ancak kaynağına güvenmediği için yazmadığını söyledi. Dündar, şöyle konuştu: “Rahmi Abi’nin de o kaynağa güvenmesi nedeniyle yanılmış olabilir. Uğur Dündar CHP’yi dizayn mı ediyor derler. Belge de yok. Muharrem İnce ‘gitmedim’ dedi. Saray hayır dedi. Çamur at izi kalsın mı olacak? Ben bu haberin Muharrem İnce’yi karalamak için yapıldığını düşündüm. Kurultayda aday olacak herhangi bir kişi sarayın adamı olarak yaftalanmış olur. Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem olağan şüpheli Muharrem İnce yalanladı, bunlara inanmayacak da kime inanacaksınız. Hiçbir CHP’linin gidip böyle bir talepte bulunacağını zannetmiyorum. Saray’ın da böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Saray’ın açıklamasına itibar etmek lazım.”

IŞIK: İSTANBUL’DA CHP’LİLER FISILDADI

Bir başka gazeteci Posta yazarı Candaş Tolga Işık da, bu iddianın Muharrem İnce ismi verilmeden ama o olduğu akla getirilecek şekilde İstanbul’da CHP’li isimler tarafından fısıldandığını öne sürdü.

MİLLİYET’TEN KOVULMUŞTU

Talat Atilla, Milliyet Gazetesi’nde 28 Ocak tarihli köşe yazısında 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün makam aracında zehirli gaz yoluyla öldürülmek istendiğini iddia etmişti. Hayrünnisa Gül’ün eşinin hareketlerinden şüphelenerek son anda suikastı önlediğini öne süren Talat Atilla’nın yalan haberi üzerine gazete yönetimi görevine son vermişti.