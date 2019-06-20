'Kefen giyerek bu yola çıktık'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe’de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Mısır’ın devrik cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda ölümüne değinen Erdoğan, kendisinin de Mursi’nin akıbetiyle tehdit edildiğini belirterek, “Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık” dedi. Erdoğan Mısır’daki darbeci Sisi zihniyetinin CHP tarafından teslim edildiğini belirterek, pazar günkü seçimde Binali Yıldırım ile Sisi’nin yarışacağını ifade etti.

Erdoğan şunları söyledi: “İstanbul zulmün estiği Konstantinopolis’ten kurtularak bize geldi. 31 Mart’ta seçimin neticesine en çok sevinenlerin arasında Yunanlılar vardı. Yunan gazetelerinde atılan başlıkları hatırlıyorsunuz değil mi? Mursi’nin ardından söylenenleri hatırlayınız."

YILDIRIM MI SİSİ Mİ?

Erdoğan, CHP zihniyeti onun benzerleri benimle ilgili de ne diyorlardı, Mursi içeri atıldığı zaman Erdoğan’ın akıbeti de onun gibi olacak diyorlardı. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı? Mesele bu kadar önemli… Kefenimizi giyerek yola çıktık. Korku asla yakışmaz" dedi. Erdoğan şunları söyledi: “Mursi mahkeme salonunda 20 dakika yerde maalesef çırpınıyor. Orada yetkililer Mursi’ye müdahale etmiyorlar. Mursi eceliyle değil öldürülmüştür. Biz Türkiye olarak bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Uluslararası mahkemelerde Mısır’ın yargılanması için ne varsa yapacağız.”

YARGI ÖNÜNÜ KESEBİLİR

Başkan Erdoğan, Kral FM'de yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne söylediği sözlerin yargıya taşınacağını belirterek, "Yargının vereceği kararı bilemem ama bu işte (İmamoğlu'nun) önünü kesebilir" dedi. Erdoğan, “İstanbul Biz Birlikte Türkiye'yiz” buluşmasında ise "Bu milletin valisine 'it' diyen bir insandan siyasetçi olmaz" diyerek CHP adayına yüklendi. Erdoğan, "Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu baronlarının işine gelir. Gönüllü kuruluşlarımız daha aydınlık ve güçlü Türkiye davamızın akıncılarıdır" dedi.

KANDİL BUNLARI DESTEKLİYOR

“Cumhur ittifakını oluşturan partiler sahadalar. Diğer partinin genel başkanı, yöneticileri ortada yok. CHP adayına destek ya yurtdışından, ya Kandil’den ya da Kandil’in güdümündeki partinin eski genel başkanı Selo’dan geliyor. Selo ne diyor, oylar CHP’nin adayına diyor. Kandil oylar CHP’nin adayına diyor. Terör örgütü ile hareket edenlere CHP’ye oy veren kardeşlerim oylarını verecek mi?"

MODERATÖRLE GİZLİ GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, programdan önce moderatör ile CHP adayının otel odasında 45 dakika baş başa görüştüğünü belirterek, "CHP adayının yaptım yapmadım, söyledim söylemedim türü o kadar çok tutarsızlığı varken çetelesini tutamaz olduk. Alenen yalan söylendiği bir durumla karşı karşıyayız. Önüne gelene söven, hakaret eden CHP adayı yarın o koltuğa oturduğunda neler yapar” dedi.

AHMET KAYA’NIN MEZARINI GETİREBİLİRİZ

Kral FM’de açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ahmet Kaya dinlediği zaman duygulandığını belirterek, “Ahmet’e o otelde yaptıkları hainliği hiç unutamıyorum. Ben başbakanlığım döneminde topraklarımıza getirilmesini arzu ettim. Eşine de haber gönderdim. Yani bugün yine böyle bir şeye biz hazırız" dedi.