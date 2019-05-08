Karamollaoğlu'ndan 'İstanbul adayı' açıklaması: Henüz karar vermedik

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık olağan gündem toplantısında konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair görüşlerini dile getiren Karamollaoğlu, "Bu, hukuk kurallarının yanlış yorumlanması değil, tam manasıyla bir hukuk cinayetidir, faciadır, hukukun katledilmesidir" dedi.

Karamollaoğlu, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"YSK’nın alnına vurulmuş bir leke olarak tarihe geçecektir. Kamu vicdanında bu durum apaçık bir hak gaspıdır. Bu kararın alınmasına neden olanlar da milletimizin vicdanında mahkum olmuşlardır.

Nasıl oluyor da partilerinin bekasını, ülkenin bekasından üstün tutar hale geldiler? AKP'nin sağduyu tarafı adeta felç olmuş. Bu karar AK Parti'ye oy vermiş kişilerin de vicdanını yaralamıştır, AK Parti'de üst düzey görev yapmış kişilerin açıklamalarıyla somutlaşmıştır. Açıklamalar çok açık, hukuksuzluğa gösterilen bir tepki, başka şekilde yorumlanması uygun değil.

İstanbul seçimleri, Türkiyemizin normalleşmesine, hak ve hukukun üstünlüğüne, bir arada yaşama pratiğinin gelişmesine vesile olacaktır."

'ERKEN BİR AÇIKLAMAYA GEREK GÖRMÜYORUM'

Bir gazetecinin "İstanbul'da aday gösterecek misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biz kararımızı geniş bir istişareden sonra vereceğiz. Normal olarak seçimler mevcut haliyle devam edecek. Bundan dolayı erken bir açıklamaya gerek görmüyorum. Dün başkanlık divanını topladık. Yüksek

İstişare Kurulunu da toplayıp onların da kararını alacağız. Kesin kararımızı bu toplantıların ardından açıklayacağız."

(Sputnik)