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  3. Cumhurbaşkanlığı'ndan NATO'ya uyarı: Türkiye'nin endişelerini ciddiye almalı

Cumhurbaşkanlığı'ndan NATO'ya uyarı: Türkiye'nin endişelerini ciddiye almalı

Cumhurbaşkanlığı'ndan NATO'ya uyarı: Türkiye'nin endişelerini ciddiye almalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye karşı tehditlerin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

İbrahim Kalın, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:   

"Türkiye, içinde en büyük ikinci orduyla NATO’nun güçlü bir üyesi ve AB’ye tam üye olarak katılmak istiyor. Ancak müttefikler, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye almalı ve üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalıdır."  


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