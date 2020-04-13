Kabinenin gündemi vatandaşa destek

OSMAN NURİ CERİT



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, korona virüs tedbirleri kapsamında bugün 3’üncü kez telekonferans yöntemiyle toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısının ana gündem maddesi koronavirüs salgını olacak. Toplantıda Bakanlar, koronavirüsle mücadele noktasında yürüttükleri çalışmaların durumu hakkında bilgi verecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yapacak. Bu kapsamda koronavirüsle mücadelede yürütülen çalışmalar, alınan önlemlerin yansımaları ve önümüzdeki günlerde alınması gereken yeni tedbirler masaya yatırılacak.

YASAK DEĞERLENDİRİLECEK



65 yaş üstünün yanı sıra 20 yaş altı gençleri ve çocukları kapsayacak şekilde genişletilen sokağa çıkma yasağının 10 günlük yansıması ile hafta sonu 31 kentte uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili de değerlendirmeler yapılması planlanıyor. Ayrıca, koronavirüs salgınının Türkiye’de görülmesiyle birlikte başlatılan ilk, orta ve yükseköğrenimde uzaktan eğitim sistemiyle ilgili son değerlendirmeleri de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yapacak. Toplantıda koronavirüs salgının ekonomiye etkisi de görüşülecek. Ekonomi alanında atılacak ilave adımlar, vatandaşlar için yeni destek ve teşvik paketleri de değerlendirilecek. Öte yandan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının durumu ve başka ülkelere gönderilen yardımlar da gözden geçirilecek. Öte yandan toplantıda, İdlib başta olmak üzere Suriye’deki gelişmeler ile Libya konusunun da ele alınması bekleniyor.

ERDOĞAN’DAN ‘PASKALYA’ MESAJI: BİRLİKTE HER ENGELİ AŞARIZ



Başkan Erdoğan, Hıristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutladı. “Muhtelif dinlerin ve cemaatlerin bu coğrafyada asırlardır barış içinde bir arada yaşamasının ve her bir vatandaşımızın inancını serbestçe yaşayabilmesi için yürüttüğümüz çalışmaların tüm dünyaya örnek teşkil etmesini ümit “ ifadelerini kullanan Erdoğan, Anadolu topraklarında yükselen birlikte yaşama kültürünün, geçmişte olduğu gibi bugün de barış ve kardeşliğin harcını oluşturduğunu kaydetti.