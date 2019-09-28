İzmir'de skandal! 'Belediyenin 1700 aracından 110'u ortada yok'

İBB Başkanı İmamoğlu’nun İstanbul’da bin 717 makam aracı bulunduğunu açıkladığını anımsatan Osmanağaoğlu, “Soyer de bir açıklama yapmak zorundadır’’ dedi.

PKK’YI KINAMALI

Menderes ve Karabağlar’daki orman yangınlarını üstlenen PKK’nın kınanmasını içeren teklifin belediye meclisinde CHP’lilerin oylarıyla reddedildiğini hatırlatan Osmanağaoğlu, “Soyer’in gündeminde PKK’ya kapı açmak, alan açmak, kucak açmak vardır” dedi.