İzmir'de skandal! 'Belediyenin 1700 aracından 110'u ortada yok'
MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, düzenlediği basın toplantısında “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma ve kiralık olanlar hariç bin 700’den fazla araca sahip olması ne anlama gelmektedir? Üstelik iddialara göre bahsi geçen araçların 110’u, belediyenin envanterinde olduğu halde ortada yoktur” dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu’nun İstanbul’da bin 717 makam aracı bulunduğunu açıkladığını anımsatan Osmanağaoğlu, “Soyer de bir açıklama yapmak zorundadır’’ dedi.
PKK’YI KINAMALI
Menderes ve Karabağlar’daki orman yangınlarını üstlenen PKK’nın kınanmasını içeren teklifin belediye meclisinde CHP’lilerin oylarıyla reddedildiğini hatırlatan Osmanağaoğlu, “Soyer’in gündeminde PKK’ya kapı açmak, alan açmak, kucak açmak vardır” dedi.