İşte Başkan Erdoğan'ın Kaddafi'nin önüne koyduğu harita! Gazeteci Ceyhun Bozkurt yazdı

Gazeteci Yazar Ceyhun Bozkurt'un SuperHaber'de kaleme aldığı köşe yazısında; Türkiye'nin 2000’li yılların başında Doğu Akdeniz'e yoğunlaştığını belirterek; Türkiye ile Libya arasında bir deniz sınırının varlığını ilk kez dönemin Strateji ve Prensipler Şube Müdürü tarafından çalışılıdğını yazdı.

Bozkurt; bu çalışmaların neticesinde bir ölçüm haritası oluşturulduğu ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı üst düzey bir toplantıda Erdoğan’a da takdim edildiğini belirtti.

Bilgilerin Erdoğan'ın dikkatini çekerek kısa bir süre sonra Libya’ya gideceğini ve bu konuyu Kaddafi ile özel olarak konuşacağını aktardı.

Bozkurt ayrıca 29 Kasım 2010 tarihinde gerçekleşen görüşmede Erdoğan'ın Libya lideri Muammer Kaddafi’nin sıcak ilgisiyle karşılandığını belirtti. Ardından, Erdoğan'ın Kaddafi'nin görüşme masasına haritaları açtığını yazdı.

İŞTE O HARİTALAR

Ceyhun Bozkurt yazısının devamında şu bilgilere yer verdi:

Erdoğan, Kaddafi’yi bu haritalardaki ölçümler üzerinden deniz sınırı konusunda bilgilendirirken, iki lider ilerleyen dönemde çalışmaları sürdürmek için mutabık kaldı. Ayrıca Dışişleri Bakanlıklarına bu süreci başarı ile sonuçlandırmak üzere devam etmeleri talimat verdiler. Dışişleri’nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri’nde Cem Gürdeniz ve bu çalışmanın mimarı komutan da çalışmalarını sürdürdü. Sonrasında ne olduğunu söyleyeyim.

17 Aralık 2010- Rumlar ile İsrail, gayri meşru bir şekilde MEB anlaşması yaptı.

18 Aralık 2010- Doğu Akdeniz’e sınırı bulunan Müslüman ülkeleri kasıp kavuran Arap Baharı başladı.

17 Şubat 2011- Libya’da olaylar başladı (Kaddafi, Ağustos’ta devrildi, 20 Ekim 2011’de adeta parçalanarak öldürüldü)

Elbette bu tarihlerin arasında da çok sayıda olay gerçekleşti. Ancak bunların, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden bağımsız olduğunu düşünmek ya safdil ya da art niyetli bir bakış açısını gerektirir. Peki Türkiye’de aynı tarihlerde ne oldu? Onu da söyleyelim:

11 Şubat 2011- Türk Deniz Kuvvetleri’nin amirallerinin yarısı olan 25 amiral ile 100’e yakın deniz subayı (komodorlar, gemi/birlik komutanları) Balyoz kumpası ile tutuklandı.

O tarihte birileri adeta, Türk Donanması’na üzerinden Türkiye’ye “Doğu Akdeniz’de/Libya’da ne işiniz var” mesajı vermişti. Allahtan Gladyo/FETÖ’nün kumpas/operasyon gücü zayıflatıldı da bu dönem kumpas kuramıyorlar.

Tekrar hatırlatayım, Erdoğan-Kaddafi görüşmesi 29 Kasım 2010’da gerçekleşmişti. Tarihin bir cilvesidir ki, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında yapılan “Deniz Yetki Alanları” anlaşması, bu görüşmenin 9’uncu yıldönümüne iki gün kala, 27 Kasım 2019 tarihinde yapıldı.

Özetle, bu çalışmaları yapanlara sahip çıkın. Çıkın ki, yeniden o kara günlere dönmeyelim.

Ha unutmadan, sözünü ettiğimiz Albay kimdir, onu da açıklayayım. O dönem Strateji ve Prensipler Şube Müdürü olan Albay’ın ismi Cihat Yaycı’ydı. Yaycı, kumpaslardan sonra pasifize edilmiş, o da günümüzde konuştuğumuz çalışmalara yoğunlaşmıştı. FETÖ’ye karşımücadele başlayınca yeniden Deniz Kuvvetleri’nde etkili görevlere geldi.