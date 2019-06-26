'İstanbul'un kararı başımızın üstüne'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Meclis’teki grup toplantısında konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun bir kez daha tebrik eden Erdoğan, “İstanbul halkının kararının başımızın üstünde yeri vardır” dedi. Erdoğan, Binali Yıldırım'a da seçim sürecindeki çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Erdoğan şunları söyledi: “2024 seçimlerine kadar AK Parti ve MHP olarak İstanbul’da sahip olduğumuz 25 ilçe belediyesi ve 180 büyükşehir belediye meclis üyesiyle halkımıza en güzel hizmetleri vermenin gayreti içinde olacağız. Tüm gücümüzü önümüzdeki döneme teksif ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, milleti suçlamak asla ve asla yoktur.”

VERİLEN MESAJI ALDIK

Başkan Erdoğan şöyle devam etti: “Dışarıdan birilerinin yaptığı tanımlamalara göre değil, biz tanımlamalarımızı hep birlikte yapma kudretine sahibiz. Milletimizin verdiği mesajları görmezden gelerek kulağımızın üstüne yatamayız. Aksine, muhasebe yapacağız, nerede eksiklik, kopukluk, yanlışlık var, bunları giderme yolunu arayacağız; sonucuna göre de atmamız gereken adımları atacağız.”

G-20 ZİRVESİNDEN SONRA MÜJDELER VAR

Erdoğan şunları söyledi: “G20 ve Çin seyahatimizden sonra bazı müjdeleri paylaşacağımıza inanıyorum. Yargı Strateji Belgemizi açıkladık. Çalışmaları sona erdiriyoruz, sizlerle paylaşacak ve Meclis’e göndereceğiz. TBMM’de pek çok reform düzenlemesi var. Savunma Bakanımız, MHP, İYİ Parti ve CHP genel başkanlarını ziyaret etmiştir. Artık nerede ne tür bir sıkıntı varsa bunları bizzat savunma bakanımızdan dinlemiş oldular.”

Siparişle kabine revizyonu olmaz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilerin kabine revizyonuyla ilgili sorularına “Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Sipariş bu işler olmaz, hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz” cevabını verdi.

Yeni sistemin ilk yılı değerlendirilecek

Başkan Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin birinci yılını doldurduğunu hatırlatarak, “Türkiye bu seçimlerle birlikte tarihinin en büyük yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmiştir. Böylesine büyük bir reformun oturması, uygulamanın yerleşmesi elbette zaman alacaktır. Ancak genel hatlarıyla ülkemizin uyum sağladığını görüyoruz. Kapsamlı çalışma başlattık. Fuat Oktay beyin koordinasyonunda değerlendirme çalışmasını gerçekleştireceğiz.

S-400 önümüzdeki ay teslim alınacak

Başkan Erdoğan konuşmasında “S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı seçeneklere de kapımız daima açık olmuştur. Türkiye bu konuda izin almak, hele hele baskılara boyun eğmek durumunda değildir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Zeynep Yılmaz ile evlendi. Ankara’da gerçekleştirilen düğüne Başkan Erdoğan da katıldı. Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını Zeynep Yılmaz’a takdim etti.

Japonya’da görüşecekler

ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya’da 28-29 Haziran’da yapılacak G-20 Zirvesi’nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştireceği bildirildi. Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmede başta S-400 meselesi olmak üzere iki ülke ilişkilerindeki ana konuların kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

Erdoğan’a insan hakları ödülü

Dünya Yaşlanma Konseyi yönetimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a, yaşlanma, yaşlılık ve yaşlılarla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı uluslararası insan hakları ödülü vermeye karar verdi.