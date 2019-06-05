'İstanbul'da esen rüzgarı arkamıza aldık'

Yelda GÖKDAĞ

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İstanbul için planladığı hemşeri buluşmalarının detaylarını AKŞAM’la paylaştı. Yönter, “Rüzgârı arkamıza aldık. İstanbul’u kazanacağız. Ev ev, kapı kapı dolaşıyoruz, sıkmadık el bırakmıyoruz” dedi.

Bahçeli’nin 5 ayaklı İstanbul stratejik planını açıklamasının ardından üç bölgede var güçleriyle alan taraması yaptıklarını da belirten Yönter, “Birçok iftara katıldık, sahurlarda vatandaşlarımızla buluştuk, dernekleri ziyaret ettik. Ev ev, kapı kapı dolaşarak insanlarımızın gönlünü aldık” diye konuştu.

İSTANBULLULAR FARKINDA

İstanbulluların 23 Haziran’ın önemini kavradıkları tespiti yaptıklarını kaydeden Yönter, “Cumhur İttifakı muazzam yükseliş halinde. Seçimin yenilenmesiyle İstanbul’un ufkunun açılacağını, geleceğini güvenceye alacağına yürekten inanıyoruz. Hemşeri harekatı ekseninde İstanbul’un sokak sokak profilinin çıkarıldığını ve çalışmaların bu doğrultuda yürütüldüğünü vurgulayan Yönter, MHP milletvekilleri MYK, MDK ve il başkanlarıyla topyekûn bir seferberlik yapıldığını belirtti.

MHP HER YERDE ÇALIŞIYOR

Yönter, şöyle konuştu: “MHP, 16 milyon İstanbulluya 23 Haziran’a kadar ulaşacaktır. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. MHP’yi yok farz edenler, ‘nerede’ diyenler art niyetlidir. 23 Haziran’da Cumhur İttifakı’nın başarısını gölgelemeye çalışan, kösteklemeye çalışan karanlık çevrelerdir. Biz onları ciddiye ve kale almıyoruz. Biz belirlediğimiz yolda ilerliyor önümüze bakıyoruz. 23 Haziran’a Binali Yıldırım Bey’in İstanbul şehremini olması için var gücümüzde mücadele ediyoruz.”

BAHÇELİ’DEN DENETİM

Yönter, çalışmaların Bahçeli tarafından sık sık denetlendiğini de belirterek şunları kaydetti: “Koordinatörümüz Semih Bey ve bizden bilgi alıyor, eksik gördüğü noktalar konusunda talimatlandırmalar yapıyor. Yani çalışmalarımızın tamamına hâkim olarak kontrol gerçekleştiriyor. Biz İstanbul’da başarıya inandık, zafere odaklandık” dedi.

23 Haziran'da fark atarız

Cumhur İttifakı’nın 23 Haziranda takdire şayan sonuca ulaşacağını ve Binali Yıldırım’ın CHP’nin adayını ciddi oy oranıyla geride bırakacağına dikkat çeken Yönter, “İlçe ilçe, mahalle mahalle, cadde cadde, sokak sokak İstanbul’un altını üstüne getirerek, adeta taradık, kardeşlerimizle buluştuk, kucaklaştık ve kucaklaşmaya devam ediyoruz. Ev ziyaretleri yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ramazan ayı geride kaldı, iftardan sahura, sahurdan iftara hiçbir anımızı boş geçirmedik. Şimdi de değişik programlarla vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. Gayret bizden takdir Allah’tan. Biz samimiyiz, biz dürüstüz. Cumhur İttifakı rüzgârı arkasına aldı" diye konuştu.