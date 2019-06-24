Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7306
  • 6,5266
  • 258.37
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. İstanbul seçimi SP'de istifa getirdi

İstanbul seçimi SP'de istifa getirdi

İstanbul seçimi SP'de istifa getirdi

İstanbul seçimlerini CHP'nin adayı İmamoğlu'nun kazanmasının ardından, SP'li Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan partisine tepki göstererek istifa ettiğini açıkladı.

31 Mart'taki yerel seçimlerde Iğdır'da Tuzluca Belediye Başkanlığına seçilen SP'li Ahmet Sait Sadrettin Türkan, İstanbul seçimlerini CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından partisini eleştirerek yolunu ayırdığını açıkladı.
 
Haber7'de yer alan habere göre; İstanbul'un yanlış ellere teslim edildiğini belirten Türkan ''Tebrikler Saadet Partisi... Kazandırdınız. Cihat anlayışınız buysa, yarın sabah ilk işim mensubu olduğum, ne yapmaya çalıştığı belli olmayan, Aziz İstanbul'u yanlış ellere teslim eden bu siyasi organizasyondan yolumu ayırmaktır. Allah sizi bildiği gibi yapsın.'' diyerek istifasını açıkladı.
 
Ahmet Sait Sadrettin Türkan, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 28 oyla Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde belediye başkanlığını kazanmıştı.
 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Evlilik bu yaz 
Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a ödeyeceği nafaka belli oldu
Her Yerde Sen bu yazın favorisi olacak gibi
Acun Ilıcalı: Gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız...
Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!
<p>Bazen olana bitene anlam veremeyiz :)</p>

Allah´ım, Neydi Günahım?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

23 Haziran seçimlerinde oy kullanan ünlüler

Oy verme işlemi sona erdi