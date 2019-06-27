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  3. İstanbul seçimi için rapor talimatı

İstanbul seçimi için rapor talimatı

İstanbul seçimi için rapor talimatı

Erdoğan 23 Haziran sonuçlarına ilişkin çok yönlü bir çalışma yapılması talimatı verdi. 

Osman Nuri CERİT 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran seçimlerinin ardından parti kurmaylarıyla yaptığı ilk MYK toplantısında, seçim sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılması talimatı verdi. Yapılan değerlendirmelerde, “seçimin neden yenilendiğinin seçmene yeterince anlatılamadığı” ve “İmamoğlu’nun bu zeminden faydalanarak oluşturduğu mağduriyet algısının etkili olduğu” görüşü öne çıktı. 

EKSİKLİKLER BULUNACAK 

Erdoğan’ın MYK Toplantısı'nda, seçim sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılması için kurmaylarına talimatı verdiği öğrenildi. Seçmenin verdiği mesajın muhasebesinin yapılması ve eksiklerin süratle giderilmesini isteyen Erdoğan’ın şu ifadeleri kullandığı belirtildi: “İstanbul bizim için önemli. Ancak bu bir yerel seçim. Sadece belediye başkanlığına ilişkin bir seçimdi. Bunu alıp başka noktalara çekmek doğru olmaz. Bunu Türkiye ‘ye bağlamak yanlış olur. Şimdi nerede eksiklik varsa giderip, daha çok çalışacağız...”  

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