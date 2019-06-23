İstanbul sandık başında

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun, (YSK) AK Parti’nin itirazı üzerine 6 Mayıs’ta verdiği “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının iptaline” ilişkin kararı üzerine, İstanbullular yeniden oy kullanacak. İstanbul halkı yapılacak seçimle, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçecek. Seçimde, Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar ile Vatan Partisi’nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışacak.

ESKİ LİSTELER GEÇERLİ

31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanılacak. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamayacak. İstanbul’un 39 ilçesinde, 62’si cezaevi, 156’sı seyyar olmak üzere 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullanacak. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için tüm ilçelerde seyyar sandıklar oluşturuldu. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, 18 Haziran 2019’da yapılan sandık seçmen listelerindeki güncelleme sonucunda, 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere, toplam 44 bin 852 kişiye “oy kullanamaz” şerhi yazıldı. Müdürlükçe, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listelerindeki son güncelleme 23 Mart 2019’da yapılmıştı.

KISITLI SAYISI ARTTI

Bu tarihteki çalışmada, 13 bin 712 asker, 663 kısıtlı seçmen, 8 bin 639 ölü, 151 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 23 bin 165 kişiye listelerde “oy kullanamaz” şerhi yazılmıştı. Böylelikle seçmen listelerinde “oy kullanamaz” şerhi yazılan kişi sayısı toplam 68 bin 17 oldu.

08.00’DE BAŞLAYACAK

Kentte oy verme işlemi saat 08.00’de başlayıp 17.00’ye kadar devam edecek. Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Seçmene verilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait oy pusulası, beyaz üzerine siyah baskılı olarak hazırlandı. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.

Yollarda seçim yoğunluğu

İkametgâhı İstanbul’da olup da Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan vatandaşlar, bugün yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmak için otobüslerle İstanbul’a geldi. Seçimde oy kullanmak üzere İstanbul’a gelenler nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda da hareketlilik yaşandı. Sandık başına gitmek üzere şehir dışından tarifeli uçakla havalimanına gelen vatandaşlar nedeniyle geliş terminalinde yer alan bagaj bölümünde ve çıkışlarda yoğunluk meydana geldi.

31 BİN 124 SANDIK

İlçe sayısı: 39

İlçe seçim kurulu sayısı: 76

Sandık alanı sayısı: Bin 897

Sandık kurulu sayısı: 31 bin 342

SEYYAR SANDIK SAYILARI

Seyyar sandık kurulan ilçe: 39

Seyyar sandık kurulu sayısı: 156

Seyyar sandıklarda oy kullanacak seçmen sayısı: 3 bin 748

NASIL OY KULLANACAĞIZ?

Sandığa giderken üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan kimlik kartı belgelerinden birini mutlaka yanınıza alın. Nerede ve kaç nolu sandıkta oy kullanacağınızı gösteren seçmen bilgi kâğıdını da beraberinizde götürün. Bilgi kâğıdı ulaşmayan seçmenler YSK’nın “nerede oy kullanacağım” bölümünden döküm alabilirler.

OY KABİNİNDE DİKKAT!

Oy verme işlemi sırasında, cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy kabinine girilmesi yasak ve cezai yaptırımı bulunuyor. Oy kabinine girmeden önce cep telefonunuzu ve görüntü kaydeden cihazlarınızı sandık kuruluna bırakmayı unutmayın.

TEK PUSULA TEK ZARF

Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı’nı belirlemek için oy kullanacaksınız. Bu nedenle size Büyükşehir seçimine katılan adayların yer aldığı beyaz renkte tek oy pusulası, tek zarf ve üzerinde “evet” veya “tercih” yazan mühür verilecek.