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13 Haziran 2019 Perşembe 15:57 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:06

İsmail Küçükkaya duyuru: Kimsenin yanına kar kalmayacak

İsmail Küçükkaya duyuru: Kimsenin yanına kar kalmayacak

İstanbul adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ortak yayınının moderatörü İsmail Küçükkaya oldu.

İstanbul adayları  Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'un katılacağı ortak yayınının moderatörü gazeteci İsmail Küçükkaya oldu.

Ortak yayın, pazar gecesi (16 Haziran 2019) saat 21:00'de başlayacak.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA: KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN

Programın moderatörü olan İsmail Küçükkaya kendisine yöneltilen eleştirilere sosyal medya adresinden cevap verdi.

Küçükkaya, zorunlu duyuru başlığıyla paylaştığı mesajda "Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem. Yalanlarla dolu itibarsızlaştırma girişiminden de etkilenmem. Oooo neler gördüm ben. Demokrasi adına önemli bir görevim var. Hakkıyla yapacağımdan zerre kadar kimsenin kuşkusu olmasın.

Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem ama avukatlarım bu yalanları yazan ve yayanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulundu. Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca tazminat davaları açıyoruz.

KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMAYACAK.

Pazar akşamı büyük bir demokrasi şöleni bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

(Medya Radar)

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