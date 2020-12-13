İran'dan tansiyonu düşüren açıklama

Başkan Erdoğan’ın Bakü’deki törenler sırasında okuduğu bir şiiri bahane ederek İranlı yöneticilerin yaptığı çirkin açıklamalara Türkiye’nin tepkisi sert oldu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Kasıtlı şekilde bağlamından koparılan bir şiir bahane edilerek Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik sarf edilen saldırgan ifadeleri kınıyoruz. Ermenistan’ı sevindirecek bir tutum sergilenmesini anlamakta zorlanıyoruz” dedi.

ASLA KABUL EDİLEMEZ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan çirkin dili kınıyoruz” açıklaması yaptı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Cumhurbaşkanımıza karşı, sergilenen yakışıksız tavırlar asla kabul edilemez” açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüşerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan mesnetsiz açıklamaların kabul edilemez olduğunu bildirdi.

İKİ AYRI AÇIKLAMA



Görüşmenin ardından İran’dan tansiyonu düşüren bir açıklama geldi. İran’ın Türkiye Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Telefon görüşmesinde, son zamanlarda yaşanan yanlış anlaşılma giderildi ve taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve genişletilmesinin önemini vurguladı” denildi. Mesaj, #kardeşlik etiketiyle paylaşıldı. Daha sonra İran Dışişleri’nden yapılan açıklamada da Bakan Zarif’in, Türkiye ile ilişkilerin daha da geliştirilmesini umduğunu söylediği belirtildi. Bakan Cevad Zarif’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İranlı üst düzey yetkililer arasındaki samimi ilişkilerin önemine işaret ettiği, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven bağlamında daha da geliştirilmesini umduğunu bildirdiği açıklandı.