İRAM Başkanı Hakkı Uygur: Tahran'ı Karabağ zaferi rahatsız etti

İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Hakkı Uygur, AKŞAM’a değerlendirmelerde bulundu. Uygur, “Bu şiir Azerbaycan’da sıklıkla okunan anonim bir şiir, bu şiirde İran’ı hedef alan bir anlam yok. Asıl rahatsızlık Türkiye’nin bölgesel sorunlarda etkin bir hale gelmesi. İran’da, Ermenistan’ın yanında savaşa girseydik yazıları bile var” dedi.

ZARİF’İN AMACI



Uygur, “İran aynı zamanda Azerbaycan ile Türkiye arasında bağlantının kurulması ile transit geçiş özeliğini kaybedecek bu da İran’da rahatsızlık yaratıyor. İran’da suikastlar sonrasında yönetime karşı büyük tepki var. Gündem değiştirme çabası için, bu bahane olarak düşünülmüş olabilir. Açıklamayı Zarif’in yapmasının da anlamı var. Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu. Milliyetçi oylara yönelik bir çalışması olarak da değerlendirilebilir” diye konuştu.