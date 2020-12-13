'Irak'taki FETÖ okulu mezunları kabul edilemez'

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Eğitim Bakanı Ali Hamid Duleymi ile başkent Bağdat’ta bir araya geldiğini ifade etti. Yıldız, şunları kaydetti: “FETÖ okullarının mezunlarının Türkiye’de üniversitelere kabullerinin mümkün olmadığını anlattım. Bu okulların en kısa zamanda kapatılarak, Türkiye Maarif Vakfı okullarına yönelinmesi gerektiğini vurguladım.”