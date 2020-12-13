13 Aralık 2020 Pazar 03:11 | Son Güncelleme:
'Irak'taki FETÖ okulu mezunları kabul edilemez'
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'taki FETÖ okullarından mezun olanların Türkiye'deki üniversitelerde kabullerinin mümkün olmadığını söyledi.
Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Eğitim Bakanı Ali Hamid Duleymi ile başkent Bağdat’ta bir araya geldiğini ifade etti. Yıldız, şunları kaydetti: “FETÖ okullarının mezunlarının Türkiye’de üniversitelere kabullerinin mümkün olmadığını anlattım. Bu okulların en kısa zamanda kapatılarak, Türkiye Maarif Vakfı okullarına yönelinmesi gerektiğini vurguladım.”