Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,769
  • 6,5176
  • 258.783
  • 94.157
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. İmamoğlu'nun hayalet vakfı

İmamoğlu'nun hayalet vakfı

İmamoğlu'nun hayalet vakfı

Cumhur İttifakı İBB adayı Binali Yıldırım’ın geçtiğimiz pazar günü katıldığı programda Ekrem İmamoğlu’na sorduğu Batı İstanbul Eğitim Kültür Sanat Vakfı’nın izini AKŞAM sürdü. İmamoğlu, kendisine yakın partili meclis üyeleri ve belediyeye iş yapan yakın dostlarıyla 2018 Haziran ayında Batı İstanbul Vakfı’nı kurdu.

Vakfın faaliyetleri eğitim, tarih, kültür, bilim, sanat ve sportif alanlar olarak belirlendi. Mal varlığı nakit 100 bin TL olarak kayıt altına alınan vakfın CHP’li Meclis üyeleri Haluk Karataş, Fatih Keleş, İsmail Doğan Subaşı ve İmamoğlu’nun danışmanı Cengiz Özkarabekir’in yönetim kurulu üyesi olduğu vakfın kurucuları arasında, CHP İstanbul eski milletvekili Süleyman Çelebi, başkan danışmanı Erhan Bayladı, Mehmet Çalık ve CHP’nin seçim kampanyalarını yürüten Necati Özkan da yer alıyor. İmamoğlu’nun başkanı olduğu Batı İstanbul Vakfı ile ilgili internette araştırma yaptığınızda hiç bir bilgiye rastlanmıyor. 

HİÇBİR İLETİŞİM YOK

Vakfın internet adresi yapım aşamasında. Merkezi ise İmamoğlu’nun Beykonakları’nda bulunan eski evi. İletişim numarası olarak gösterilen numara 0539 791 1... Onu da açan yok. 

Araştırma teknesi yapıyoruz 

Vakıf yöneticilerinden eski CHP'li vekil Süleyman Çelebi, “Vakıfta aktif görevlerim var. Bir sürü şey yapıyoruz. Tarih araştırmaları yapıyoruz. Belediye ile bağlantılı olup olmadığını bilmiyorum ama çalışmalarımız bağışlarla yapılıyor” dedi. İmamoğlu vakıfla ilgili yaptığı konumasında “Büyükçekmece’de 8 batık bulundu. Batı İstanbul Vakfı’nı da bu amaçla kurduk. Vakfın önceliği tarih ve araştırma. Ayrıca Marina’nın desteği ile sualtı araştırmalarına önderlik yapacak 19 metrelik bir araştırma teknesi yapılıyor” demişti. Ancak bu açıklamadan sonra bulunan batıklar ne oldu, hiçbir bilgi yok. 

Güvenliğin haberi olmaz mı?

AKŞAM Vakfın resmi  kayıtlardaki adresi  olan İmamoğlu’nun  Beykonakları’ndaki evinin  bulunduğu yere gitti.  Güvenlik görevlileri ise “böyle bir yer yok”  yanıtını verdi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Steven Seagal 'Aylan Bebek' için Türkiye'ye geliyor
Merve Boluğur ile Yağmur Tanrısevsin arasındaki dostluk bitti
Yapım şirketi açıkladı: Demet Özdemir artık 'güldürmeyecek'
Ece Seçkin pilot sevgilisi ile tatil alışverişinde
Berkay Arda Turan'a çağrı yaptı: Arda'nın yapması gereken tek şey var...
<p>Sabahları uykumu alamadan uyanınca ben</p>

Bu Sabah da Erken Uyandık

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın en pahalı 20 futbolcusu

Minik sincabın son hali duygulandırdı