İmamoğlu'dan kazlı, şaraplı ultra lüks ziyafet

Seçim öncesinde cami ziyaretleri ve Kur’an-ı Kerim okuduğu anlarla kameralar karşısına geçen, “Antrikot değil, musakka olsun” sözüyle şov yapan ve “israf” söylemini dilinden düşürmeyen Ekrem İmamoğlu, gerçek yüzünü göstermeye devam ediyor.

Muhafazakâr kesimin oylarını almak için atmadığı takla kalmayan İmamoğlu, ultra lüks bir mekânda kaz eti ve kırmızı şarapla ziyafet çekti.

TAM TAKIM ZİYAFET

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere tepkiler çığ gibi büyürken, İmamoğlu’nun ziyafetinde kendisine Canan Kaftancıoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de eşlik ettiği görüldü.

KRİZ BAHANE, KAZ ŞAHANE

İmamoğlu’nun “halkçılık” söylemlerinin ve sıkça başvurduğu “yoksulluk edebiyatı”nın boşa çıktığı bu görüntüler, sosyal medyada “Kriz bahane, kaz şahane” etiketi altında büyük bir tepkiyle karşılandı.

İŞÇİ KIYIMI

Seçim sürecindeki vaatlerini yerine getirmek bir yana, “temel atmama törenleri” ile gündeme gelen İmamoğlu, hiçbir işçinin ekmeğiyle oynanmayacağına ilişkin sözünü de çiğneyerek “israf” adı altında 24 Haziran ile 24 Ekim tarihleri arasındaki dört aylık süreçte en az 3 bin 400 işçinin iş akdine son verdi.

YENİKAPI ŞOVU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) araç fazlası var diyerek Yenikapı Meydanı’nda şov yapan İmamoğlu’nun bu oyunu da fazla sürmemişti. Algı operasyonu yapmaya çalışarak “İsraf var” söylemine sarılan İmamoğlu, bir süre sonra belediyeye 1826 adet araç almak için ihale açtı.