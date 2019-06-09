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09 Haziran 2019 Pazar 18:03 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 18:19

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkardı iddiası

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkardı iddiası

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun son vukuatının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu kızdırdığı iddia edildi.

Star gazetesinin haberine göre Ordu-Giresun Havalimanı’nda hakkı olmadığı halde VIP girişini kullanmak isteyen, içeriye alınmayınca valiye ve polise hakaretler yağdıran İmamoğlu’nu Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’u sert bir dille uyardı. CHP Genel Merkezi’nden izinsiz kendi başına Karadeniz turuna çıkan, burada halk ile girdiği diyaloglarla tepki toplayan İmamoğlu’nun tavırları partide ‘kendisini Genel Başkan gibi görüyor’ eleştirilerine neden oldu. Partililerin sosyal medya üzerinden de tartıştığı diyaloglara göre İmamoğlu’nun kendi başına hareket etmesi ve VIP rezaletinden sonra Kılıçdaroğlu devreye girdi. 

"HADDİNİZİ AŞMAYIN"

Krize neden olayda ilk faturanın seçim koordinatörlerine kesildiği anlaşıldı. İddialara göre Kemal Kılıçdaroğlu; kurmaylarını, İmamoğlu’nu ve seçim koordinasyonlarını sağlayan ajans yetkililerini de telekonfeİransa bağlatarak ‘acil’ kodlu görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun “Sabrımı zorluyorsunuz. Seçim çalışmalarını İstanbul’a kaydırın. Teşkilat Genel Merkezin yetkilerini sorgulamaya başladı. Haddinizi aşmayın. Derdim ne hakaret ne de VIP. Sınırları aştınız. Olmasın bir daha” sözleriyle ‘fırça’ attığı ileri sürüldü. 

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