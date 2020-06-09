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  3. İletİşİm Başkanı Fahrettin Altun: Akdeniz yeniden inşa edilecek
09 Haziran 2020 Salı 02:52 | Son Güncelleme:

İletİşİm Başkanı Fahrettin Altun: Akdeniz yeniden inşa edilecek

İletİşİm Başkanı Fahrettin Altun: Akdeniz yeniden inşa edilecek

İletİşİm Başkanı Fahrettin Altun, Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.

Altun, “Herkes bilsin ki Türkiye Cumhuriyeti, sembol mekanlar üzerinden kendi varlığına karşı işlenen her türlü alçak saldırıyı durduracak, tüm inanç ve kimliklerin barış içerisinde yaşadığı kardeşlik atmosferini Akdeniz’de yeniden inşa edecek kabiliyet ve kudrettedir” dedi.

Altun şunları söyledi: “Türkiye, medeniyetinden aldığı ilham ve aşkla coğrafyamızı yeniden barış ve selamet diyarına dönüştürmek için tüm gücüyle mücadeleye devam edecektir. Bugün Akdeniz’in her bir köşesinde verdiğimiz destansı mücadele medeniyetimizden aldığımız kutlu ilhamın bir tezahürüdür.”

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