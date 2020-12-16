IKBY Başbakanı Barzani: ABD silahları artık PKK'ya gitmesin

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde silahlandırdığı SDG’ye yapılan askeri yardımlardan artık terör örgütü PKK/YPG’nin faydalanmaması ve SDG’nin örgütün etkisinden çıkarılması gerektiğini söyledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn’ün Barzani’yi aradığı ve ikilinin Suriye’deki son gelişmeleri ele aldığı ifade edildi.

3 PEŞMERGE ÖLDÜRÜLDÜ



Barzani’nin görüşmede ayrıca, PKK’nın Duhok’un Amedi İlçesi’ndeki Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığı, son dönemde 3 Peşmerge ve 1 polisin örgüt tarafından öldürüldüğünün altını çizdiği kaydedildi.