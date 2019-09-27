İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan depremle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'ın başkanlığında Hasdal'daki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Soylu, 1999 Marmara Depremi'ni yaşayarak afet bölgelerindeki olumsuz tabloyu gören bir kişi olarak bugün Türkiye'nin geldiği nokta ile o günün noktası arasında çok büyük fark olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, dün yaşanan depremden sonra Ankara'da AFAD Başkanlığı binasında gördüğü tablonun 1999 tablosundan bambaşka bir görüntü olduğunu ifade ederek, "1999 tablosunda biz Sayın Çiller ile birlikte Yalova'daydık. O gün rahmetli Ecevit'in de rahmetli Demirel'in de tablodan net bir şekilde bilgisi söz konusu değildi. Bu bahsettiğim 20 yıl öncesinin Türkiye'si. Oysa bugün AFAD başkanlığının koordinasyonunda Türkiye bütün kurumları ile birlikte enerjisinden itfaiyesine, yerel yönetimlerinden bütün kamu kurum ve kuruluşlarına kadar tam bir entegrasyon içerisinde olabildiğince meseleye vaziyet etmeye çalışıyor. Türkiye bu tedbire de kolay gelmedi." diye konuştu.

- "Türkiye çok üstün adımlar attı"

Her 15 günde bir çalışma gruplarıyla çalışmaları her ilde revize ettiklerini dile getiren Soylu, hem insan hem de teknolojik unsurları da meselenin içerisinde katarak hareket ettiklerini belirtti.

Bu yıl 10'u illerde gerçekleştirilen saha tatbikatı olmak üzere 42 tatbikat yaptıkları bilgisini veren Soylu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta bir ulusal tatbikat yapacağız. Temmuz ayından başlayarak önümüzdeki yıl temmuz ayına kadar Afetlere Hazırlık Yılı ilan ettik. Biz sadece depremle karşı karşıya kalmıyoruz. Bir taraftan sel, bir taraftan hortum, heyelan, çığ ve buna benzer birçok afetle karşı karşıya kalıyoruz. Bu topyekun bir mücadeleyi gerektiren bir mesele. Türkiye burada çok üstün adımlar attı. Hepimiz çocuklarımızın İstanbul'da okula gitmekte zorlandığı günleri hatırlıyoruz. Neden? Çünkü okul binaları çürüktü. Bugün böyle bir tablo yok. Bu, bu süreç içerisinde gerçekleştirilen ve samimiyetle gerçekleştirilen adımlarla oldu. Geçmişte yaptığımız simülasyonların çerçevesinde AFAD RED diye bir programımız var. 5,8 büyüklüğünde bir depremde AFAD RED sistemi bize hiçbir ölümlü vaka olmayacağını ortaya koydu. Biz simülasyonları daha önce de yapıyorduk ama olayın cereyanı ile karşı karşıya kaldığımızda aslında kurduğumuz tüm sistemlerin ve atacağımız tüm adımların, alacağımız tedbirler konusundaki yaptığımız bütünlüğü bir kez daha burada görmüş olduk."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün çalışma gruplarıyla dün yaşananların tüm yönleriyle değerlendirildiğini anlatarak, iyi oldukları alanlar dışında üzerine koymaları gereken alanlar da bulunduğunu söyledi.

Toplumsal bilinçlenmenin önemine vurgu yapan Soylu, kamuoyunda gündem olan toplanma alanlarıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Bizatihi işin içerisinde olan bir kişi olarak bunu söylemem lazım. Toplumda bir güvensizlik olursa biz bu ülkeyi yönetenler olarak ilk önce kendimizi affetmeyiz. Çünkü deprem ve karşı karşıya kaldığımız afetler konusu bizim için fevkalade önemli. Bu toplanma alanlarının belirlenme süresi yaklaşık 2,5-3 yıllık bir süreç. Bu 3 yıl içerisinde belediyelerle yaptığımız iş birliği, yani 'Bize deprem anında toplanma alanını belirtir misiniz?' dedikten sonra onlardan gelen ve sonrasında AFAD, belediyeler, kaymakamlıkların teyit ve tespit ettikleri yerlerle ilgili hem listelemeyi yaptık hem e-devlet üzerinden yayımladık. Tüm STK'larla bunu paylaşarak bilinçlendirme oluşturmaya çalışıyoruz. Buralar ilanihaye toplanma alanı olarak kalacak alanlar değil. Kalacaklar var, kalamayacaklar var. Buralar bir yerden alıp bir yere tahliye merkezi olarak nitelendirilebilecek alanlardır. Bunların içerisinde okul bahçeleri, spor salonları yok. Bunları da ilave ettiğimizde İstanbul'da eldeki stokla bunu sağlayabileceğimizi düşünüyoruz."

Soylu, toplumsal farkındalık için her ay bir temalarının bulunduğunu belirterek bu ay deprem çantası üzerinde bilinçlendirme çalışması yürüttüklerini kaydetti. (AA)